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Деякі країни застерегли Зеленського не підіймати тему членства України в НАТО цьогоріч – ЗМІ

Катерина Іванова
glavcom.ua
Деякі країни застерегли Зеленського не підіймати тему членства України в НАТО цьогоріч – ЗМІ
Минулого року президент України розкритикував те, що НАТО не визначило термінів запрошення і членства України
фото: Офіс президента України

Члени НАТО побоюються, що запрошення України в альянс може призвести до того, що вони будуть втягнуті у війну проти Росії

Сполучені Штати Америки та Німеччина просять президента Володимира Зеленського не закликати встановити чіткі терміни ухвалення України в НАТО на саміті Альянсу. Про це повідомляє The Telegraph.

За словами співрозмовників видання, на саміті НАТО у Вашингтоні, який відбудеться з 9 до 11 липня, Україні не запропонують нічого, що дало б змогу країні просунутися на шляху до членства в альянсі.

Це пов’язано з побоюваннями деяких членів НАТО, що запрошення України в альянс може призвести до того, що вони будуть втягнуті у війну проти Росії.

The Telegraph стверджує, що Німеччина й США «дуже скептично ставляться до подальшого просування України по шляху до повноправного членства в НАТО цього року», тож ці країни наполегливо застерегли Україну від встановлення твердих термінів вступу до НАТО.

З цієї причини Зеленського нібито попросили не чинити тиску на окремих союзників, щоб вони знову виступили на підтримку чіткого графіка приєднання України.

Минулого року президент України назвав абсурдним те, що НАТО не визначило термінів запрошення і членства України. Вищі посадові особи дійшли висновку, що країни, які підтримують вступ України, «створили занадто великий тиск» навколо цього рішення.

Нагадаємо, Північноатлантичний альянс намагається уникнути прямого конфлікту з РФ усіма силами. Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг. Він назвав це одним із основних завдань Блоку в даний час.

«По-перше, одним із завдань є надання допомоги Україні – те, що ми робимо і маємо робити ще більше… Інше завдання – запобігання ескалації конфлікту, поширення його на інші території поза Україною, переростання у повномасштабну війну НАТО з Росією в Європі. НАТО не буде стороною конфлікту в Україні, сил НАТО не буде на її землі», – наголосив він. За словами генсека НАТО, «чим сильніша підтримка України, тим акуратніше нам треба бути у закликах до дій, які можуть нас роз'єднати». 

До слова, низка країн НАТО домовилися побудувати «стіну з безпілотників» уздовж своїх кордонів для захисту від російської агресії та провокацій. Про це пише The Telegraph. Як пише видання, Норвегія, Польща та Фінляндія працюватимуть з трьома країнами Балтії – Естонією, Латвією та Литвою.

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Теги: США Німеччина НАТО

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