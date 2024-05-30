Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Робота влітку. У яких країнах найкращі пропозиції для українців

Ірина Міллер
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Робота влітку. У яких країнах найкращі пропозиції для українців
фото freepic.com

Польща активно продовжує залучати працівників з України на традиційні сезонні польові роботи, а також на виробництво

З середини весни розпочався високий сезон виробництва, тому у більшості європейських країн, які є напрямками трудової міграції для українців, є пропозиції роботи – це Польща, Литва, Чехія, Нідерланди, Німеччина тощо. За даними Євростату станом на березень, в Німеччині зараз 1,5 млн 760 вакансій, в Нідерландах – 413 тис.., майже 50,5 тис. пропозицій роботи в Польщі, майже 26 тис – в Литві, 248 тис – в Чехії.

Як розповіла «Главкому» керівниця міжнародної рекрутації Міграційної платформи EWL Маргарита Нестеренко, останні десять років у Польщі і загалом у багатьох європейських країнах спостерігається нестача працівників і на просту фізичну роботу на промислові підприємства чи логістичні склади, де зазвичай не вимагають досвіду роботи і знання місцевої мови. А також таких фахівців, як електрики, зварювальники, водії вантажівок, кухарі  й інших висококваліфікованих працівників (фінансистів, спеціалістів IT, медиків, тощо).

«Польща активно продовжує залучати працівників з України і на традиційні сезонні польові роботи, а також на виробництво. В полі можна заробити заробити 5-9 тис. злотих (50-91 тис грн). Це праця зі збору врожаю і інша робота на полях, де зарплата залежить від кількості робочих годин і продуктивності. Вона підходить тим, хто звик до подібної роботи в Україні», – розповіла Нестеренко.

Керівниця Міграційної платформи EWL  зазначила, що також багато роботи на підприємствах харчової промисловості, будівництві, на логістичних складах через наближення сезону розпродажів (це в основному робота з сортування і комплектації замовлень, посилок). Також є вакансії у сфері послуг – це робота в готелях і ресторанах в туристичний сезон.

За словами Нестеренко, литовський ринок праці насичений різного роду вакансіями для українців. Литовські роботодавці пропонують роботу на підприємствах автомобільної галузі та харчової промисловості. «Без знання литовської мови і досвіду можна заробити від 900 євро на руки на старті. Потім за рахунок бонусів і премій зарплата зростає – на деяких вакансіях до 1300-1500 євро нетто», – розповіла експертка.

Як зазначила керівниця Міграційної платформи EWL, більше пропозицій для українців з’являється у Німеччині та Нідерландах. «Це країни, які відчувають гострий дефіцит кадрів і почали відкривати свої ринки праці для українців після повномасштабного вторгнення. Українці зацікавлені працювати в Німеччині, Нідерландах і загалом усе частіше обирають західні країни Європи через вищі зарплати. Натомість є особливості працевлаштування і проживання в цих країнах. Процедури і вимоги складніші, ніж в країнах Східної Європи», – пояснила Нестеренко.

Керівниця міжнародної рекрутації зауважила, що зараз європейські працедавці цікавляться, які умови праці і зарплати пропонують в інших країнах і що варто зробити їм, щоби зацікавити українців.  «Беручи до уваги великий досвід роботи українців за кордоном, вмотивованість і бажання українців працювати, на європейських ринках поступово для українців з’являтиметься більше вакансій. Навіть в тих країнах, які зараз не надто активно інтегрують українців у локальний ринок праці», – пояснила Нестеренко. 

1. Що найчастіше входить до сезонної роботи?

Сезонні роботи – це в тому числі робота в сільському господарстві (різного роду праця на полях і в садах), яка триває з квітня-травня по вересень-жовтень. Але поняття ширше, зазначає Нестеренко. Загалом для трудових мігрантів прийнято вважати роботу по сезонах виробництва. Наприклад, зараз з квітня почався сезон робіт (власне літній). А це і:

  • робота в агросекторі,
  • робота на підприємствах (харчова промисловість – рибзаводи, заводи з виробництва морозив, автомобільна промисловість, де збільшується кількість вакансій)
  • будівництво,
  • робота на логістичних складах.

«Наступний сезон буде десь з жовтня до грудня – перед Різдвом. І знову на виробництві і в логістиці буде багато вакансій, бо до Різдва багато усього виробляється, купується, пакується», – розповіла Нестеренко. 

2.  Які вимоги до працевлаштування та особливості (забезпечення житлом і т.д.) Якою є зарплатна вилка у такій роботі?

Як зазначила Нестеренко, зараз українці у країнах ЄС працюють на умовах тимчасового захисту, це дає можливість перебувати у країні й працювати без оформлення додаткових дозволів на роботу. Але в кожній країні є свої нюанси.

Тимчасовий захист отримати достатньо просто, запевняє експертка. «У Польщі, Литві, Чехії, Словаччині й Румунії це можна зробити  за один день і вже наступного виходити на роботу.  Але варто враховувати, що, наприклад, в Чехії не зможуть отримати тимчасовий захист українці, які від початку повномасштабного вторгнення вже перебували за кордоном більш як один місяць», – зауважила Нестеренко. 

Нагадаємо, польський уряд серйозно думає про скорочення робочого тижня. На порядку денному два варіанти: перехід на чотириденний робочий тиждень або скорочення стандартного робочого тижня з 40 до 35 годин.  Зазначається, що остаточне рішення буде прийнято після ретельного аналізу та консультацій з різними групами, які торкнулися цієї зміни.

Раніше, в Ісландії провели успішні експерименти з чотириденним робочим тижнем за участю 2,5 тис. людей. Про це повідомляє CBS News з посиланням на звіт Асоціації за стійкість і демократію Ісландії (Alda) і британського центру Autonomy. У звіті опубліковані результати двох масштабних випробувань програми, що проводилися з 2015 по 2019 рік із 4-денним робочим тижнем без скорочення заробітної плати. У дослідженні взяли участь 2500 працівників переважно державного сектору, що становить приблизно 1% населення Ісландії працездатного віку.

До слова, у Польщі не вистачає українських робітників. Замість сезонної роботи українські біженці виїжджають до інших країн ЄС. В результаті немає бажаючих виконувати сезонні роботи.

Читайте також: Українські біженці суттєво поповнили скарбницю Чехії: офіційні цифри
Теги: Польща робота Литва українці промисловість ринок Нідерланди Чехія зарплата Німеччина праця

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Путін намагається знайти вихід із розпочатої ним війни, яку неможливо виграти
Куди тягне Росію диктатор Путін?
27 травня, 15:51
З початку окупації Криму і частини Донбасу Павло активно демонструє громадянську позицію в Америці
Піаніст Павло Гінтов: Російська музика для мене отруєна. Фізично не можу її грати, це – тортури Інтерв’ю
5 травня, 15:00
Україна має право використовувати зброю, надану Лондоном, для нанесення ударів по цілях всередині Росії
Резонансна заява глави британського МЗС, пожежа у Москві. Головне за ніч
3 травня, 05:23
Командувач американських ВПС після завершення польоту заявив, що побачив достатньо і що довірив би цьому штучному інтелекту, вирішувати, чи запускати зброю, чи ні в умовах війни
Командувач американських ВПС політав на F-16, яким керував штучний інтелект
5 травня, 04:10
Деякі системи Iris-T перебувають в Україні
Україна отримає Iris-T від Німеччини – посол
13 травня, 17:26
30 квітня у Києві запрацював Центр рекрутингу до української армії
Стало відомо, які професії мають найбільший попит у рекрутингових центрах: перелік
12 травня, 16:58
Трьох суперників збірна України отримала за підсумками чемпіонату світу-2024 у дивізіоні ІА
Збірна України з хокею дізналася суперників на чемпіонаті світу-2025
22 травня, 02:47
Польща стикається з безпрецедентним рівнем іноземного втручання
Військова допомога Україні: Польща посилює охорону через побоювання диверсій РФ
23 травня, 14:50
Міністр закордонних справ Радослав Сікорський заявив, що вирішено запровадити обмеження на пересування російських дипломатів країною
Польща вводить нове обмеження щодо дипломатів із Росії
27 травня, 18:02

Суспільство

Робота влітку. У яких країнах найкращі пропозиції для українців
Робота влітку. У яких країнах найкращі пропозиції для українців
Зведення фортифікацій на Запоріжжі. Глава області закликає не створювати галас, бо корупції нема
Зведення фортифікацій на Запоріжжі. Глава області закликає не створювати галас, бо корупції нема
Рівно десять років тому мародери рознесли «Метро»: знакові фото з Донецька
Рівно десять років тому мародери рознесли «Метро»: знакові фото з Донецька
Чи штрафуватимуть військовозобов’язаних жінок через неоновлення даних: відповідь ТЦК
Чи штрафуватимуть військовозобов’язаних жінок через неоновлення даних: відповідь ТЦК
Міноборони назвало умову, за якої продовжить термін оновлення даних
Міноборони назвало умову, за якої продовжить термін оновлення даних
Україна вигадала спосіб, як боротися із приглушенням дронів на фронті – The Economist
Україна вигадала спосіб, як боротися із приглушенням дронів на фронті – The Economist

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
37K
Українські військові скаржаться на танки Abrams – CNN
24K
Голова Запорізької ОВА: Колаборанти з нашими паспортами їдуть у ЄС і отримують допомогу. Це несправедливо
18K
Путін збирається до країни Азії, яка підтримує Україну
16K
Скандал із катуваннями у колонії: Малюська розповів подробиці справи
7532
Іво Бобул радісно обійняв Ірину Фаріон. Що сталося?
6005
Померла російська акторка, яка була фанаткою Путіна і висміювала українців

Новини

Американські ЗМІ закликають Європу активізуватися, щоб запровадити жорсткіші санкції проти російського металу
Вчора, 12:26
Сергію Головатому – 70. Хто після нього очолить Конституційний суд?
Вчора, 11:00
Законопроєкт про позбавлення прав власності підсанкційних осіб. EBA звернулась до парламенту
27 травня, 16:05
Росіяни окупували село на Донеччині, вибори президента в Литві: головне за ніч
27 травня, 06:35
Як не зірвати підготовку до зими? Центр Разумкова дав ключову рекомендацію
26 травня, 15:39
Атака на Україну, окупанти влучили в житловий будинок на Вінниччині: головне за ніч
26 травня, 06:40

Прес-релізи

Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
16 травня, 13:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua