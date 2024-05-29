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Росії приготуватись: Франція та Німеччина анонсували розробку нової потужної зброї

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Росії приготуватись: Франція та Німеччина анонсували розробку нової потужної зброї
Макрон і Шольц поки не розкрили планів щодо майбутньої зброї
фото із відкритих джерел

Париж та Берлін домовилися про створення нової зброї дальньої дії

Німеччина та Франція мають намір створити нову зброю далекого радіусу дії, щоб посилити оборону Європи. Про це пише Report із посиланням на підсумки переговорів між фахівцями ради безпеки, участь у яких також взяли лідери двох країн. При цьому наразі невідомо, про який саме тип озброєння йдеться.

«Франція та Німеччина спільно з партнерами дадуть старт довгостроковій, всеосяжній та інклюзивній співпраці у сфері зброї дальньої дії, що супроводжуватиметься зміцненням європейської військово-промислової бази, щоб добитися покращення наших військових можливостей», – йдеться в документі.

Уточнюється, що сторони домовилися загалом зміцнити військово-промисловий комплекс Євросоюзу, знизити залежність від інших держав, а також «закрити дірки» у військовому виробництві, аби покрити всі потреби не лише ЄС, а й створити заділ для протидії майбутнім загрозам. Напередодні, 28 травня, президент Франції Еммануель Макрон, говорячи про зустріч із канцлером ФРН Олафом Шольцем у ході триденного візиту до Німеччини, заявив про ухвалення «історичних рішень» не лише у питанні України, а й у справі створення єдиного механізму оборони Європи.

Раніше йшлось про те, що Франція та Німеччина на засіданні спільної ради з питань оборони та безпеки обговорять підтримку України. Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон, пише французьке видання La Croix. Як пише видання, 26 травня Еммануель Макрон розпочав триденний візит до Німеччини. Париж і Берлін домовилися про військову підтримку України. Зокрема він разом із канцлером Олафом Шольцем взяв участь у засіданні ради з питань оборони та безпеки, запланованому на 28 травня.

До слова, президент України Володимир Зеленський має намір відвідати заходи на честь висадки союзних військ у Нормандії (Франція) 6 червня, а також у зустріч «Великої сімки» в Італії. 

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Теги: Німеччина Франція Париж Володимир Зеленський Еммануель Макрон президент Берлін озброєння

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