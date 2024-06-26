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Німеччина закликає позбавити українців призовного віку статусу захисту

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Німеччина закликає позбавити українців призовного віку статусу захисту
Низка провідних німецьких політиків наполягає, що українські біженці в Німеччині повинні бути позбавлені доступу до соціальних виплат
фото ілюстративне

У Німеччині вважають, що надавати Україні зброю, але водночас позбавляти її власних солдатів – це «відвертий цинізм»

Голова молодіжної організації Junge Union німецької партії ХДС/ХСС Йоганнес Вінкель закликав позбавити українських чоловіків призовного віку статусу захисту та державної підтримки у Німеччині. Про це повідомляє Zeit Online.

На його переконання, підтримувати українських жінок та їхніх дітей соціальними виплатами – це нормально, однак українські чоловіки призовного віку «взагалі не повинні мати права на захист у Німеччині, а повинні захищати свою країну». 

За його словами, надавати Україні зброю, але водночас позбавляти її власних солдатів – це «відвертий цинізм».

Нагадаємо, німецький уряд проти депортації українців, які не бажають працювати.

Раніше голова баварської опозиційної партії Християнсько-соціального союзу у Бундестазі Александер Добріндт закликав висилати безробітних українських біженців на батьківщину. Він також розкритикував те, що коштом грошей платників податків надто багато людей у Німеччині отримують соціальну допомогу.

До слова, низка провідних німецьких політиків наполягає, що українські біженці в Німеччині повинні бути позбавлені доступу до соціальних виплат, натомість їх слід розглядати в рамках системи надання притулку. Місцеві чиновники стверджують, що нинішню ситуацію стає «складно донести» до виборців.

Також стало відомо, що уряд Німеччини вирішив зберегти виплати безробітним українським біженцям, відкинувши вимоги опозиції зменшити ці виплати. Ця політика спрямована на швидку інтеграцію українців у німецьке суспільство та забезпечення їм можливості працювати, пише Deutsche Welle. За словами офіційного представника уряду Штеффена Хебештрайта, така позиція відповідає прагненню інтегрувати українців у німецький ринок праці та забезпечити їм гідні умови життя.

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Теги: Німеччина біженці

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