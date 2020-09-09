Монобільшість хоче змінити правила призначення членів Нацради з питань телебачення і радіомовлення



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Конкурс вже запущений, але кандидатів ще не ухвалили, – зазначає Євгенія Кравчук

В Раді розповіли, коли призначать членів Нацради за своєю квотою

Заступниця голови фракції «Слуга народу» Євгенія Кравчук повідомила, коли Верховна Рада України призначить членів Національної ради з питань телебачення та радіомовлення. Про це політик розповіла в інтерв’ю «Главкому».

За словами Євгенії Кравчук, у парламента є пропозиція, щоб президент України Володимир Зеленський робив призначення членів Нацради на основі конкурсу.

«Стосовно Нацради конкурс вже запущений, ці кандидати (від парламенту, - ред.) є в нашому комітеті, та поки рішення не ухвалювалось. Але ми б хотіли взагалі змінити саму філософію подачі членів до Нацради. Є пропозиція, щоб президент не просто видавав указ щодо призначення членів від себе, а робив це на основі проведеного конкурсу. А від Верховної Ради делегували не представників фракцій, а виключно представників громадських організацій. Також треба прибрати певні дискримінаційні норми на кшталт тієї, що член Нацради не може бути старшим за 60 років. Тобто якщо ми зараз будемо реєструвати новий законопроект якраз щодо цих норм, очевидно, доведеться перезапустити конкурс і заново подати кандидатів», – зазначила політик.

Нагадаємо, що у Києві під Нацрадою з питань телебачення відбулася акція на підтримку телеканалу «Прямий».

До слова, спілка журналістів заявила про затягування з переобранням членів Нацради.