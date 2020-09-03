У Києві під Нацрадою з питань телебачення відбулася акція на підтримку телеканалу «Прямий»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Учасники акції стверджують, що «безпідставне позбавлення ліцензії на мовлення радіостанції «Прямий FM» - це частина плану зі знищення опозиційного ЗМІ»

Телеканал за вказівками з Офісу президента хочуть закрити через його опозиційність

Національна рада з питань телебачення та радіомовленні сьогодні, 3 вересня позбавила радіостанцію «Прямий FM» ліцензії на мовлення. За анулювання проголосувало п’ять членів Нацради, повідомляє пресслужба Прямого.

Під будівлею Національної ради з питань телебачення та радіомовленні відбулася акція «Захисти свободу слова! Влада знищує опозиційне радіо «Прямий FM». Про це йдеться на сайті телеканалу «Прямий».

Зазначається, що учасники акції стверджують, що «безпідставне позбавлення ліцензії на мовлення радіостанції «Прямий FM» - це частина плану зі знищення опозиційного ЗМІ».

Генеральний продюсер телеканалу «Прямий» Світлана Орловська зазначила, що «вперше за цю історію Нацради відразу виноситься рішення про анулювання усіх ліцензій, раніше аналогічні питання вирішувалися за допомогою попереджень». «Тобто, якась особлива увага до «Прямого», - повідомила вона.

«Дуже важлива ситуація щодо телеканалу «Прямий» і радіостанцій, тому що ми бачимо системний наступ на «Прямий». І «Державне бюро репресій» ним займається, це те, що я озвучував вчора інформацію, вона повністю зараз підтверджується, що є команда з Офісу президента системно давити «Прямий» і зараз підключається Нацрада з питань телебачення і радіомовлення», - сказав народний депутат з фракції «Європейська солідарність» Олексій Гончаренко.

Народний депутат з фракції «Європейська Солідарність» Володимир В’ятрович своєю чергою зазначив, що атака на «Прямий» відбувається за його проукраїнську і проєвропейську позицію.

«На жаль, українське інформаційне поле значною мірою окуповане РФ, маємо великий вплив російських телеканалів і радіо в українському інформаційному полі… І, на жаль, не так багато телеканалів, які справді говорять українським голосом до українського глядача і серед них телеканал «Прямий». Я думаю, що одна з причин атаки на цей телеканал - його опозиційний характер, проукраїнський характер, його проєвропейський характер», - сказав В’ятрович.

«Наше завдання - стримати цей наступ, зберегти цей телеканал, тому що ми розуміємо, що з наступу на свободу слова починається побудова авторитарної держави. В Україні неодноразово були такі спроби, особливо за Януковича, нам вдалося її відстояти. Я переконаний, що будемо відстоювати і зараз. Попри те, що влада використовує всі можливі інструменти, ДБР, Нацраду - орган, який мав би бути незалежним, зараз значною мірою сформовано з людей з середовища Володимира Зеленського. Але ми маємо потужне громадянське суспільство, політичні сили, які готові захищати демократію, серед них «Європейська солідарність». Очевидно, що ми не попустимо такого роду важливі речі і будемо відстоювати і «Прямий» і свободу слова загалом», - запевнив Володимир В‘ятрович.

Як відомо ТОВ «Телеканал «Прямий», яке є юридичною особою Прямого каналу, запустив радіостанцію «Прямий ФМ» у вересні 2018 року.

Нагадаємо, 2 вересня народний депутат з фракції «Європейська солідарність» Олексій Гончаренко заявив, що опозиційний телеканал «Прямий» хочуть закрити за наказом з Офісу президента Зеленського.