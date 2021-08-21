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    Москаль назвав три великі помилки влади на Донбасі

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    Москаль вважає, що відкриття нових КПП було помилкою влади, адже все заміноване з обох сторін - Москаль назвав три великі помилки влади на Донбасі
    Москаль вважає, що відкриття нових КПП було помилкою влади, адже все заміноване з обох сторін
    Фото з відкритих джерел

    «Зраду» зробив особисто Зеленський, і сам у цьому зізнався»

    У питанні Донбасу влада допустила три великі помилки, зокрема йдеться про запуск нових контрольно-пропускних пунктів. Про це в інтерв'ю «Главкому» розповів очільник Луганської обладмінстрації у 2014-2015 роках Геннадій Москаль.

    «Перша – розведення військ. Бліндажі зараз на деяких ділянках розташовані як сусідські хати. Супротивники наблизились майже впритул до наших Збройних сил. Друге – відкриття нових КПП. Вони кажуть, що Порошенко нічого не робив, а вони зараз повідкривали з музикою. Але та сторона, навіть якщо б хотіла, просто не може цього зробити, бо все заміноване з обох сторін, мінних карт немає… Тобто нічого не працює. А третя помилка – це обмін полоненими. Якщо це виходило у Медведчука, то чому треба було робити з цього трагедію? Чомусь Порошенко з цього трагедії не робив», – підкреслив Москаль.

    Він також нагадав, що у питанні обмінів представники «республік» погоджувалися співпрацювати тільки з кумом Путіна.

    «Ці «республіки» амністували шістьох жіночок, яких готові були віддати Медведчуку. Та Єрмак сказав, що їх треба віддати тільки йому. Ті, звісно, відповіли: ти хто такий, ми тебе не знаємо?» – сказав ексчиновник.

    Москаль не вважає участь Медведчука в обмінах його особистим піаром, адже в Україні нема обмінного фонду.

    «Так а хто його залучав до цього? Раніше Медведчука залучав Порошенко, а ці від його послуг відмовилися. Тому і жодних результатів нема. Мені Медведчук особисто розповідав, що кожну кандидатуру має узгоджувати з СБУ. До того ж, на кого міняти? У нас немає обмінного фонду. Були б «вагнерівці» – йшла б зовсім інша розмова. Але ми їх «прошляпили». «Зраду» зробив особисто Зеленський, і сам у цьому зізнався», – наголосив колишній голова Луганської облради.

    Нагадаємо, представник української делегації в Тристоронній контактній групі Сергій Гармаш назвав причини загострення ситуації на Донбасі. Росія використовує ситуацію на Донбасі як стримувальний фактор і як фактор шантажу, зокрема в геополітиці.

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    Теги: Віктор Медведчук Донбас Геннадій Москаль Володимир Зеленський
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    Москаль назвав три великі помилки влади на Донбасі