Московське судилище залишило під арештом ще чотирьох військовополонених моряків



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Під вартою до кінця квітня залишаться Андрій Артеменко, Андрій Ейдер, Василь Сорока та Олег Мельничук

Апеляційна інстанція Московського міського суду залишила в силі постанову Лефортовського районного суду про продовження строків тримання під вартою чотирьох військовополонених українських моряків до кінця квітня. Про це повідомив адвокат з групи захисту українських моряків Микола Полозов на своїй сторінці в Facebook.

Сьогодні Московський міський суд розглянув апеляційні скарги захисту шостої четвірки військовополонених українських моряків: Андрія Артеменка, Андрія Ейдера, Василя Сороки, Олега Мельничука. За словами адвоката, судове засідання проходило в закритому режимі за клопотанням слідства ФСБ.

«Підсумковий результат розгляду скарг був передбачуваний, як і стосовно 16 військовополонених, чиї скарги були розглянуті раніше, щодо шостої четвірки суд відмовив у задоволенні скарг і залишив постанову Лефортовського районного суду про продовження строків тримання під вартою до кінця квітня в силі», - написав захисник.

Крім того, в ході засідання суд задовольнив клопотання адвокатів про залучення резолюції ПАРЄ.

«Дата нового розгляду п'ятої четвірки військовополонених, чия справа була знята з розгляду через неналежними чином підготовлений переклад процесуальних документів на українську мову ще не призначена», - зазначив Полозов.

Раніше повідомлялося, що апеляційну скаргу щодо полонених моряків перенесли через проблеми з перекладом документів українською мовою.