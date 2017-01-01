Московський суд сьогодні розгляне продовження арешту Сущенка
- Вчора, 09:19
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Розсилка
Арешт Сущенка може бути продовжено ще на два місяці
Сьогодні, 27 листопада, Московський міський суд розгляне продовження терміну утримання під вартою незаконно утримуваного в Росії українського журналіста Романа Сущенка. Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook адвокат Марк Фейгін.
«…О 9.30 в залі 404 в Мосміськсуді продовження терміну утримання під вартою українського журналіста Романа Сущенка. Слідство клопоче про продовження на 2 місяці, до 30 січня 2018 року», - написав він.
Як повідомлялося, Фейгін заявив, що його можуть позбавити можливості займатися адвокатською діяльністю.
Нагадаємо, 20 жовтня стало відомо, що Росія завершила слідство у справі Сущенка, яка складається з 10 томів.
25 вересня Московський міський суд, розглянувши клопотання слідчих ФСБ, продовжив арешт Сущенка ще на два місяці.
Українська делегація в ООН засудила незаконне ув'язнення Сущенка в Росії та виступила із закликом про його негайне звільнення.
Як відомо, Сущенка, порушуючи міжнародні правила, затримали 30 вересня 2016 року в Москві, куди він прибув з приватною поїздкою. 7 жовтня йому було висунуто обвинувачення в «шпигунстві». У ФСБ Росії заявили, що Сущенко є співробітником Головного управління розвідки Міноборони України. У ГУР МОУ спростували цю заяву.