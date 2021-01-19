Нардеп Южаніна підтримала поетапне зростання акцизів на тютюн для нагрівання
Южаніна вважає, що Міністерству фінансів варто ініціювати перегляд акцизних ставок на ТВЕНи
Народний депутат України Ніна Южаніна підтримала поетапне поступове зростання акцизів – і зокрема, на тютюнові вироби для електричного нагрівання, а не різкі одномоментні збільшення акцизного податку.
Про це повідомляє видання «Рубрика».
«На сьогодні, враховуючи переговори тютюнових компаній з урядом України щодо поступового зростання ставок акцизного податку на тютюнові вироби для електричного нагрівання, підтримую зазначену позицію та вважаю, що поетапне зростання акцизного податку є єдиним правильним рішенням як для держави, так і для бізнесу», – впевнена Ніна Южаніна.
При цьому депутат нагадала, що з 1 січня 2021 року набули чинності норми Закону України №466, якими запроваджено різке – відразу в 4,2 рази – підвищення акцизів на ТВЕНи.
У той же час, як повідомляли ЗМІ, вже посилилися ризики недовиконання плану доходів держбюджету з акцизу на ТВЕНи. Зокрема, найбільша тютюнова компанія України і третій найбільший платник податків в Україні компанія «Філіп Морріс Україна» попередила про зменшення кількості раніше запланованих у січні 2021 р. до викупу акцизних марок на ТВЕНи з 50 до 35 млн шт.
За підрахунками спеціалістів, різниця в кількості викуплених марок дорівнює 312,75 млн грн недоотриманого акцизу на ТВЕНи – лише за січень 2021 року.
Також у точках продаж було зафіксовано перші випадки продажу контрабандних тютюнових виробів для електричного нагрівання – з Китаю.
Розуміючи ризики для державного бюджету, народний депутат вважає, що Міністерству фінансів варто ініціювати перегляд акцизних ставок на ТВЕНи.
«Враховуючи, що находження від цих підакцизних товарів передбачені в дохідній частині Державного бюджету на 2021 рік, вважаю, що перегляд таких ставок повинен здійснюватись за поданням Міністерства фінансів України», – впевнена народна депутат, член Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової і митної політики Ніна Южаніна.