Нардеп Южаніна підтримала поетапне зростання акцизів на тютюн для нагрівання

З 1 січня 2021 року набули чинності норми Закону України №466, якими запроваджено різке – відразу в 4,2 рази – підвищення акцизів на ТВЕНи

Южаніна вважає, що Міністерству фінансів варто ініціювати перегляд акцизних ставок на ТВЕНи

Народний депутат України Ніна Южаніна підтримала поетапне поступове зростання акцизів – і зокрема, на тютюнові вироби для електричного нагрівання, а не різкі одномоментні збільшення акцизного податку.

Про це повідомляє видання «Рубрика».

«На сьогодні, враховуючи переговори тютюнових компаній з урядом України щодо поступового зростання ставок акцизного податку на тютюнові вироби для електричного нагрівання, підтримую зазначену позицію та вважаю, що поетапне зростання акцизного податку є єдиним правильним рішенням як для держави, так і для бізнесу», – впевнена Ніна Южаніна.

При цьому депутат нагадала, що з 1 січня 2021 року набули чинності норми Закону України №466, якими запроваджено різке – відразу в 4,2 рази – підвищення акцизів на ТВЕНи.

У той же час, як повідомляли ЗМІ, вже посилилися ризики недовиконання плану доходів держбюджету з акцизу на ТВЕНи. Зокрема, найбільша тютюнова компанія України і третій найбільший платник податків в Україні компанія «Філіп Морріс Україна» попередила про зменшення кількості раніше запланованих у січні 2021 р. до викупу акцизних марок на ТВЕНи з 50 до 35 млн шт.

За підрахунками спеціалістів, різниця в кількості викуплених марок дорівнює 312,75 млн грн недоотриманого акцизу на ТВЕНи – лише за січень 2021 року.

Також у точках продаж було зафіксовано перші випадки продажу контрабандних тютюнових виробів для електричного нагрівання – з Китаю.

Розуміючи ризики для державного бюджету, народний депутат вважає, що Міністерству фінансів варто ініціювати перегляд акцизних ставок на ТВЕНи.

«Враховуючи, що находження від цих підакцизних товарів передбачені в дохідній частині Державного бюджету на 2021 рік, вважаю, що перегляд таких ставок повинен здійснюватись за поданням Міністерства фінансів України», – впевнена народна депутат, член Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової і митної політики Ніна Южаніна.