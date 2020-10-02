МОЗ назвав єдину умову перенесення місцевих виборів



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Місцеві вибори відбудуться 25 жовтня

Уряд вже затвердив епідемічні норми, за яких відбудуться цьогорічні вибори

Головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що перенесення місцевих виборів можливе у разі введення надзвичайного стану на рівні держави.

«Вибори можуть бути перенесені тільки тоді, коли буде введено в країні надзвичайний стан. В іншому випадку вибори відбудуться так, як прописано у виборчому законодавстві та за епідемічними нормами, які затвердив Кабмін», — заявив представник МОЗ під час круглого столу.

За словами Ляшка, своє виборче право зможуть реалізувати всі - навіть виборці з симптомами коронавірусної хвороби.

Також МОЗ нагадав правила голосування на виборах під час коронавіруса.

Нагадаємо, у приміщеннях виборчих дільниць буде нанесена розмітка, що вказує на дотримання дистанції не менше 1 метра. Потоки виборців, на вхід та на вихід, повинні бути розділені. Крім того, рекомендується у приміщенні одночасне перебування виборців з розрахунку не більше трьох осіб на один стіл для видачі бюлетенів.

Як повідомлялося, члени спеціальних виборчих дільниць допускатимуться до роботи на місцевих виборах, призначених на 25 жовтня, за умови отримання негативного тесту на Covid-19.

Нагадаємо, 14 вересня Кабмін затвердив правила голосування на місцевих виборах під час карантину. Згідно з документом, у всіх, хто прийде голосувати на дільниці, на вході питатимуть про наявність симптомів респіраторних захворювань та перевірятимуть температуру.

Вибори до органів місцевого самоврядування призначені на 25 жовтня 2020 року. Цього року вони відбудуться в умовах пандемії коронавірусу.

5 вересня стартувала передвиборча кампанія. 24 вересня завершився процес офіційного висунення кандидатів в депутати місцевих рад і на посади сільського, селищного, міського голів.