«Слуга народу» Клецов відмовився йти до міськради Миколаєва після звинувачень в сепаратизмі



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Єгор Клецов

Єгор Клецов вирішив не йти до політики через тиск та звинувачення

Єгор Клецов, якого партія «Слуга народу» висунула на місцеві вибори в Миколаєві, передумав балотуватися від цієї політсили. Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

«Я прийняв рішення відмовитися від висунення до міської ради від партії Слуга Народу. Це складне, але правильне рішення. Залишаюся працювати на благо городян. Дякую за підтримку тим, хто мене підтримує. Для мене не було метою отримати мандат за всяку ціну», – йдеться в повідомленні.

Варто зазначити, що раніше стало відомо, що Клецов займався збором коштів на закупівлю і доставку медикаментів для військових госпіталів бойовиків «ДНР» і особисто брав участь в їх доставці. Він також брав участь в ефірах телеканалів бойовиків на Донбасі, зокрема, «Новоросія ТВ».

У коментарі НікВесті Єгор Клецов розповів, що у 2015 році він керувався виключно бажанням завершити військовий конфлікт на Донбасі.

«Моя позиція на той момент, 2015 року, була досить проста і ґрунтувалася на тому, що я однаково виріс як в місті Миколаєві, так і в місті Дебальцеве. У мене звідти родом батько і, природно, під час збройного конфлікту я був свідком того, як мої родичі ховаються по підвалах, змушено переїжджають з одного міста в інший, оскільки Дебальцеве тоді був містом, в якому найбільше відбувалося битв. На нашій вулиці, я знаю, практично все зрівняли з землею – залишився наш будинок і ще один. На той момент мною керували з одного боку емоції, а з іншого боку бажання допомогти моїм близьким, які там знаходяться, – сказав Єгор Клецов.

Крім того, він зазначив, що не вважає себе сепаратистом, в чому його звинувачують деякі користувачі Facebook.

«Я абсолютно не згоден, що люди огульно називають мене сепаратистом. Якщо подивитися визначення сепаратизму, то це абсолютно не те, чим я займався. Я ніколи не закликав нікого до якихось автономних форм або відділенню. Я навпаки, не розумів тих людей, які називали територію Лугадоном – на мій погляд, ось це справжній сепаратизм, а не те, чим займався я, – сказав Єгор Клецов.

При цьому він додав, що дати інтерв'ю для «Новоросія ТВ» сприймався ним, як спосіб донести свою позицію щодо ситуації на Донбасі і закликати сторони до мирного врегулювання.

«З часом я усвідомив, що, можливо, тоді потрібно було користуватися не всіма інструментами, оскільки вони можуть бути трактовані, як однозначно негативні, але на той момент для мене було дійсно важливо використовувати будь-яку інформаційну площадку для того, щоб бути почутим людьми не тільки в Україні. Я звертався до всіх, до однієї і до іншої сторони. Коли мене запросили, то, я навіть не усвідомлював глибину ризику. Мені було важливо донести через цей канал позицію і прохання, щоб люди все-таки зупинилися. Я розумію, яку картинку зараз розганяють і розумію, що це виглядає однозначно негативно, але, на мій погляд, я своїми діями зберіг набагато більше життів, займаюся цим, ніж я б просто висловлював якісь свої думки в Facebook. Я дійсно відчував себе посланцем миру, але будь-який посланник світу не вибирає – якщо він хоче помирити дві сторони, то він повинен розмовляти з двома сторонами. Мені тоді здавалося, що це має бути саме так», – сказав Єгор Клецов.

Нагадаємо, що СБУ нейтралізувала діяльність блогерки, яка пропагувала сепаратизм та поширювала фейки про коронавірус