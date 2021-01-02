МОЗ назвав області з найбільшою кількістю інфікованих Covid-19 за добу
Найбільше підтверджених випадків Covid-19 зареєстровано у п'яти областях
В Україні за останню добу найбільше підтверджених випадків Covid-19 зареєстровано у Львівській, Київській, Миколаївській, Житомирській та Сумській областях. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.
«За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Львівській (434), Київській (407), Миколаївській (391), Житомирській (378) та Сумській (361) областях», ─ йдеться у повідомленні.
Кількість захворювань в регіонах:
- м. Київ – 112649 випадків
- Вінницька область – 22801 випадків
- Волинська область – 33312 випадків
- Дніпропетровська область – 59293 випадків
- Донецька область – 37198 випадків
- Житомирська область – 39982 випадків
- Закарпатська область – 28407 випадків
- Запорізька область – 54717 випадків
- Івано-Франківська область – 43489 випадків
- Київська область – 60238 випадків
- Кіровоградська область – 8544 випадків
- Луганська область – 10923 випадків
- Львівська область – 62130 випадків
- Миколаївська область – 31705 випадків
- Одеська область – 71889 випадків
- Полтавська область – 36733 випадків
- Рівненська область – 41503 випадків
- Сумська область – 41350 випадків
- Тернопільська область – 34275 випадків
- Харківська область – 70212 випадків
- Херсонська область – 18044 випадків
- Хмельницька область – 39932 випадків
- Черкаська область – 39481 випадків
- Чернівецька область – 40357 випадків
- Чернігівська область – 30353 випадків
Як повідомлялося, в Україні за минулу добу, 1 січня, зафіксовано 5 038 нових випадків Covid-19. Також за минулу добу одужало – 2 606 осіб, летальних випадків – 51. За весь час пандемії в Україні захворіло – 1 069 517 осіб, одужало – 722 615 осіб, летальних випадків – 18 731, проведено ПЛР-тестувань – 5 597 641.