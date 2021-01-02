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    МОЗ назвав області з найбільшою кількістю інфікованих Covid-19 за добу

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    Загалом за минулу добу в Україні зареєстровано 5 038 нових випадків інфікування коронавірусом - МОЗ назвав області з найбільшою кількістю інфікованих Covid-19 за добу
    Загалом за минулу добу в Україні зареєстровано 5 038 нових випадків інфікування коронавірусом

    Найбільше підтверджених випадків Covid-19 зареєстровано у п'яти областях

    В Україні за останню добу найбільше підтверджених випадків Covid-19 зареєстровано у Львівській, Київській, Миколаївській, Житомирській та Сумській областях. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

    «За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Львівській (434), Київській (407), Миколаївській (391), Житомирській (378) та Сумській (361) областях», ─ йдеться у повідомленні.

    Кількість захворювань в регіонах:

    • м. Київ –  112649 випадків
    • Вінницька область – 22801 випадків
    • Волинська область – 33312 випадків
    • Дніпропетровська область – 59293 випадків
    • Донецька область – 37198 випадків
    • Житомирська область – 39982 випадків
    • Закарпатська область – 28407 випадків
    • Запорізька область – 54717 випадків
    • Івано-Франківська область – 43489 випадків
    • Київська область – 60238 випадків
    • Кіровоградська область – 8544 випадків
    • Луганська область – 10923 випадків
    • Львівська область – 62130 випадків
    • Миколаївська область – 31705 випадків
    • Одеська область – 71889 випадків
    • Полтавська область – 36733 випадків
    • Рівненська область – 41503 випадків
    • Сумська область – 41350 випадків
    • Тернопільська область – 34275 випадків
    • Харківська область – 70212 випадків
    • Херсонська область – 18044 випадків
    • Хмельницька область – 39932 випадків
    • Черкаська область – 39481 випадків
    • Чернівецька область – 40357 випадків
    • Чернігівська область – 30353 випадків

    Як повідомлялося, в Україні за минулу добу, 1 січня, зафіксовано 5 038 нових випадків Covid-19. Також за минулу добу одужало – 2 606 осіб, летальних випадків – 51. За весь час пандемії в Україні захворіло – 1 069 517 осіб, одужало – 722 615 осіб, летальних випадків – 18 731, проведено ПЛР-тестувань – 5 597 641.

    Теги: Київ Волинська область Запорізька область Чернівецька область вірус коронавірус
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