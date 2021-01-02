МОЗ назвав області з найбільшою кількістю інфікованих Covid-19 за добу

Загалом за минулу добу в Україні зареєстровано 5 038 нових випадків інфікування коронавірусом

Найбільше підтверджених випадків Covid-19 зареєстровано у п'яти областях

В Україні за останню добу найбільше підтверджених випадків Covid-19 зареєстровано у Львівській, Київській, Миколаївській, Житомирській та Сумській областях. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

«За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Львівській (434), Київській (407), Миколаївській (391), Житомирській (378) та Сумській (361) областях», ─ йдеться у повідомленні.

Кількість захворювань в регіонах:

м. Київ – 112649 випадків

Вінницька область – 22801 випадків

Волинська область – 33312 випадків

Дніпропетровська область – 59293 випадків

Донецька область – 37198 випадків

Житомирська область – 39982 випадків

Закарпатська область – 28407 випадків

Запорізька область – 54717 випадків

Івано-Франківська область – 43489 випадків

Київська область – 60238 випадків

Кіровоградська область – 8544 випадків

Луганська область – 10923 випадків

Львівська область – 62130 випадків

Миколаївська область – 31705 випадків

Одеська область – 71889 випадків

Полтавська область – 36733 випадків

Рівненська область – 41503 випадків

Сумська область – 41350 випадків

Тернопільська область – 34275 випадків

Харківська область – 70212 випадків

Херсонська область – 18044 випадків

Хмельницька область – 39932 випадків

Черкаська область – 39481 випадків

Чернівецька область – 40357 випадків

Чернігівська область – 30353 випадків

Як повідомлялося, в Україні за минулу добу, 1 січня, зафіксовано 5 038 нових випадків Covid-19. Також за минулу добу одужало – 2 606 осіб, летальних випадків – 51. За весь час пандемії в Україні захворіло – 1 069 517 осіб, одужало – 722 615 осіб, летальних випадків – 18 731, проведено ПЛР-тестувань – 5 597 641.