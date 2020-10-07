МОЗ назвав регіон, де за минулу добу зафіксовано найбільшу кількість випадків Covid-19



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Міністр заявив, що має питання до влади, якій 3 жовтня треба було проводити концерт в умовах пандемії коронавірусу

Степанов заявив. що найбільше видаків коронавірусу за останню добу зафіксовано в харківській області і Харкові

У Харківській області та Харкові за минулу добу зафіксовано найбільше випадків захворювання на коронавірус. Про це на брифінгу сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

«За останню добу найбільша кількість нових випадків зареєстрована в Харківській області — 685, в тому числі Харків — 509 випадків. Це в тому числі (питанні - ред.) до місцевої влади, якій «дуже потрібно» було проводити концерт 3 жовтня в такій ситуації. Місто Київ — 383 випадки, Одеська область - 316 випадків, Дніпропетровська область — 316 випадків, в тому числі Дніпро — 237, Донецька область — 263 випадки», - поінформував Степанов.

Як повідомлялося, у МОЗ кажуть, що в Україні з самого початку пандемії спостерігалося відносно повільне, але впевнене зростання кількості випадків, без помітних спадів.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 6 жовтня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 4753 осіб. Одужали за минулу добу – 2569 людей (днем раніше – 2149), померли 77 осіб, (у попередній день 90). Загалом від початку пандемії станом на ранок 7 жовтня в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом 239337 людей, одужали 105970 особа, летальних випадків – 4597.

Читайте також: