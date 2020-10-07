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    У Порошенка через коронавірус погіршився стан крові – дружина

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    29 вересня стало відомо, що Петро Порошенко захворів на коронавірус - У Порошенка через коронавірус погіршився стан крові – дружина
    29 вересня стало відомо, що Петро Порошенко захворів на коронавірус

    Через двобічне запалення легень унаслідок коронавірусної хвороби, кров загусла, внаслідок чого лікарі не можуть зробити аналіз і проконтролювати стан його здоров'я, - Марина Порошенко

    У лідера партії «Європейська солідарність», п’ятого президента Петра Порошенка через коронавірус погіршився стан крові. Про це розповіла його дружина Марина Порошенко в інтерв'ю Яніні Соколовій у програмі «Соромно».

    Марина Порошенко пояснила, що через двобічне запалення легень унаслідок коронавірусної хвороби, кров загусла, внаслідок чого лікарі не можуть зробити аналіз і проконтролювати стан його здоров'я.

    «Він знаходиться в лікарні. Він отримує там комплекс лікування. На жаль, у нього зараз погіршився стан крові. Вона дуже густа, і навіть лікарі не можуть узяти, зробити аналіз, щоб проконтролювати його стан здоров'я, промоніторити, як він почувається, як протікає хвороба», – розповіла Порошенко.

    Водночас Марина Порошенко зауважила, що їхня донька Євгенія переносить Covid-19 набагато легше.

    «Вона дає температурні спалахи, які гарно знімаються жарознижувальними засобами», – зазначила дружина експрезидента.

    Як повідомлялося 3 жовтня, Порошенка госпіталізували з двостороннім запаленням легень.

    29 вересня стало відомо, що п’ятий президент України і народний депутат Петро Порошенко захворів на коронавірус.

    Петро Порошенко Європейська солідарність депутат Марина Порошенко хвороби дружина коронавірус
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