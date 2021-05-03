«Слуга народу» прояснила ситуацію з відставкою низки міністрів

ЗМІ періодично повідомляють про можливу відставку очільників МОЗ, Мінфіну та Мінсоцполітики

Народна депутатка від «Слуги народу» Олена Мошенець прокоментувала чутки про можливість кадрових ротацій у Кабміні і відставки низки міністрів.

За словами «слуги народу», на засіданні фракції востаннє обговорювали лише кандидатуру на посаду міністра енергетики Германа Глущенка, «якого в результаті і було проголосовано».

«Найчастіше про можливу, потенційну ротацію, про яку говорять – це стосовно Степанова (глави МОЗ, – ред.). Це абсолютно логічно, тому що мабуть всім би хотілося, щоб ситуація з Covid-19 була кращою. Відповідно, міністри, які відповідають за здоров'я нації, перебувають під найбільшою вербальною атакою. Незважаючи на те, що кандидатура Віктора Ляшка час від часу обговорюється як зміна на позицію очільника МОЗ, жодного разу з Ляшком ми як фракція не говорили щодо такої ротації. У нас зазвичай відбувається так, що міністр приходить на фракцію, пропонує своє бачення, витримує купу запитань від нардепів, потім проходить внутрішнє голосування, лише потім обговорюємо можливе винесення питання до сесійної зали Ради. Такого з паном Ляшком не було», – повідомила «слуга народу» в ефірі телеканалу «Україна 24».

Мошенець також роз'яснила ситуацію навколо міністра фінансів Сергія Марченка:

«Минулого тижня була інформація, що частина наших депутатів з іншими нібито подали постанову про звільнення Марченка, але потім були заяви про відкликання підписів. Ми на фракції маємо обговорити, як так сталося, що хтось ініціював відповідні постанови, бо зазвичай це колегіальне рішення, і все, що стосується Марченка – він буде запрошений на фракцію, і всі питання будуть обговорені. Дійсно, є питання щодо співробітництва з МВФ, але тут потрібно пам'ятати, що і МВФ наша політика щодо зміни тарифів, щодо ручного регулювання цін в зимні періоди, не дуже подобалась».

Нардеп додала, що чутки стосовно відставки глави Мінсоцполітики Марини Лазебної «були створені після того, як вона пропонувала ветувати один із ухвалених законів у Раді на підпис президенту».

«Закон стосувався санаторних шкіл для дітей з особливими потребами. Знаю, що наші депутати, які працюють у цьому напрямку, були незадоволені. Але це питання вирішилося після консультацій, обговорень, роз'яснень. Тепер це питання не піднімається», – сказала Мошенець.

Нагадаємо, Верховна Рада на черговому засіданні 29 квітня призначила на посаду міністра енергетики віцепрезидента «Енергоатома» Германа Галущенка. За відповідне рішення проголосували 305 народних обранців.

Також повідомлялося, що фракція партії «Слуга народу» проведе засідання, на яке запросять міністра охорони здоров'я Максима Степанова, де буде обговорюватися питання його відставки.

Як відомо, депутати Верховної Ради зібрали голоси за відставку Степанова.

Раніше заступниця голови депутатської фракції «Слуга народу» Євгенія Кравчук заявила, що ніяких зустрічей із можливими кандидатами на посаду глави МОЗ фракція не проводила. «Думаю, у травні до питання відставки Степанова ще повернемося – тоді буде більше часу для зустрічей та обговорення, матимемо змогу подивитися звіти його роботи», – сказала Кравчук.

Степанов відреагував на інформацію про свою відставку та зазначив, що чутки про його відставку поширюються протягом останніх пів року.

Як повідомлялось, 27 квітня у ЗМІ з’явилась інформація про те, що Верховна Рада планує найближчим часом відправити у відставку Степанова.

Нагадаємо, в Україні багато людей незадоволені діяльністю міністра охорони здоров'я, зокрема темпами вакцинації.