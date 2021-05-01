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    Глава МОЗ затвердив наглядову раду «Медзакупівлель»: хто до неї увійшов

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    Максим Степанов затвердив п&rsquo;ять незалежних членів та двох представників держави - Глава МОЗ затвердив наглядову раду «Медзакупівлель»: хто до неї увійшов

    Максим Степанов затвердив п’ять незалежних членів та двох представників держави

    Фото з відкритих джерел

    До повноважень наглядової ради, серед іншого, входить звільнення та призначення керівника «Медзакупівель»

    Міністр охорони здоров'я Максим Степанов 30 квітня затвердив членів наглядової ради держпідприємства «Медичні закупівлі України».

    Як йдеться на сайті МОЗ, Степанов затвердив п’ять незалежних членів та двох представників держави.

    Так, міністр охорони здоров'я визначив переможцями конкурсного відбору незалежних членів наглядової ради наступних осіб:

    • Романьок Микола Михайлович – власник компанії «Архімед Медікал»
    • Філінюк Олена Миколаївна – керівниця комерційного департаменту ПрАТ «Фармацевтична компанія Дарниця»;
    • Мечинський Олексій Борисович – у 2020 році намагався зайняти посаду голови Державної регуляторної служби. Тоді ж і подавав декларацію, активи в якій у понад 10 разів перевищують доходи.

    Окрім того, членами наглядової ради стали Кульчинський Антон Петрович та Сакун Олексій Анатолійович. Про них у відкритих джерелах інформація відсутня.

    Також глава МОЗ призначив членами наглядової ради, як представників держави:

    • Олександра Комаріду – гендиректора Директорату фармацевтичного забезпечення МОЗ;
    • Віталія Цвігуна – радника міністра патронатної служби Мінмолодьспорту.

    Також Степанов уповноважив гендиректора компанії «Медзакупівлі» підписати договори між незалежними членами наглядової ради та представником держави, який не є держслужбовцем.

    Варто нагадати, що до повноважень наглядової ради, серед іншого, входить звільнення та призначення керівника «Медзакупівель».

    Як відомо, тривалий час між міністром охорони здоров’я Максимом Степановим та керівництвом ДП «Медичні закупівлі» відбувались публічні конфлікти. Стосувались вони, зокрема, закупівель вакцин проти коронавірусу.

    Теги: Міністерство охорони здоров'я міністр кадрові зміни Максим Степанов
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