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    МОЗ оновив розподіл на карантинні зони: що змінилося

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    В Україні діє адаптивний карантин - МОЗ оновив розподіл на карантинні зони: що змінилося
    В Україні діє адаптивний карантин
    Фото з відкритих джерел

    Список регіонів «помаранчевої» зони зазнав змін

    Міністерство охорони здоров’я України оновило розподіл на карантинні зони. У «червоній» зоні, як і раніше, – чотири області, у «помаранчевій» – дев’ять областей і Київ.

    Станом на 12 березня, у «червоній» зоні:

    • Житомирська,
    • Закарпатська,
    • Івано-Франківська,
    • Чернівецька області.

    У списку регіонів «помаранчевої» зони:

    • Київ,
    • Вінницька,
    • Донецька,
    • Київська,
    • Львівська,
    • Миколаївська,
    • Сумська,
    • Тернопільська,
    • Хмельницька,
    • Черкаська області.

    Раніше до «помаранчевої» зони входила Запорізька область (тепер у «жовтій» зоні), а Черкаська область була в «жовтій» зоні.

    Таким чином, наразі у «жовтій» зоні: Волинська, Дніпропетровська, Запорізька, Кіровоградська, Луганська, Одеська, Полтавська, Рівненська, Харківська, Херсонська та Чернігівська області.

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    Нагадаємо, що адаптивний карантин в Україні почав діяти з 24 лютого. За ним регіони поділяють на «зелену», «жовту», «помаранчеву» та «червону» зони, де «зелена» — із найменшим рівнем поширення вірусу, а «червона» — із найбільшим. Щотижня МОЗ оновлює перелік областей з огляду на епідеміологічну ситуацію у регіонах.

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    Теги: Міністерство охорони здоров'я карантин коронавірус
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