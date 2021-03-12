МОЗ оновив розподіл на карантинні зони: що змінилося
Список регіонів «помаранчевої» зони зазнав змін
Міністерство охорони здоров’я України оновило розподіл на карантинні зони. У «червоній» зоні, як і раніше, – чотири області, у «помаранчевій» – дев’ять областей і Київ.
Станом на 12 березня, у «червоній» зоні:
- Житомирська,
- Закарпатська,
- Івано-Франківська,
- Чернівецька області.
У списку регіонів «помаранчевої» зони:
- Київ,
- Вінницька,
- Донецька,
- Київська,
- Львівська,
- Миколаївська,
- Сумська,
- Тернопільська,
- Хмельницька,
- Черкаська області.
Раніше до «помаранчевої» зони входила Запорізька область (тепер у «жовтій» зоні), а Черкаська область була в «жовтій» зоні.
Таким чином, наразі у «жовтій» зоні: Волинська, Дніпропетровська, Запорізька, Кіровоградська, Луганська, Одеська, Полтавська, Рівненська, Харківська, Херсонська та Чернігівська області.
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Нагадаємо, що адаптивний карантин в Україні почав діяти з 24 лютого. За ним регіони поділяють на «зелену», «жовту», «помаранчеву» та «червону» зони, де «зелена» — із найменшим рівнем поширення вірусу, а «червона» — із найбільшим. Щотижня МОЗ оновлює перелік областей з огляду на епідеміологічну ситуацію у регіонах.