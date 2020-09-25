Пандемія Covid-19 у США: цікаве та особливе

Сергій Корсунський Директор Дипломатичної академії імені Генадія Удовенка при МЗС України, Надзвичайний та Повноважний Посол України

Сергій Корсунський

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Хочу з вами поділитися деякими новинами...

Зізнаюся – на регулярній основі читаю розсилку Washington Post з питань Covid-19. Цікаво слідкувати за тим, що відбувається з цього приводу у США, бо все ж таки країна номер один, і видання авторитетне. Багато цікавого було за ці девять місяців, але час від часу це щось особливе. Хочу з вами поділитися деякими новинами – це за два останні дні.

Дослідники з Х'юстона виявили, що коронавірус мутує, причому так, наче вчиться обходити оборонні інструменти людини – маски, антибактеріальні засоби і навіть імунну систему. Нова мутація вірусу швидко розповсюджується і є більш заразною, ніж старий добрий уханський коронавірус. Це ставить під питання створення ефективних вакцин. У той же час вчені Brown University стверджують, що вивчення ситуації в американських школах свідчить про вкрай повільне розповсюдження вірусу, тобото навчання офф-лайн не є вже таким небезпечним. При цьому вже четверта експериментальна вакцина (з майже 200, які розробляються) вийшла на заключну стадію випробувань. Яким чином ця новина співвідноситься з першою, де стверджується. що вірус швидко мутує - невідомо. Кожень день у США від корони помирає в середньому 800 людей, а загальне число смертей, які пов'язують з коронавірусом, перевищило 200 тис. Вірус швидко розповсюджується у північних штатах і на Середньому Заході. Як це співвідноситься з новиною, що у школах все гараз - невідомо. Губернатор Міссурі, який відомий своїм скептичним ставленням до коронавірусу, захворів. FDA вирішило затвердити нові, значно жорсткіші вимоги до вакцин, оскільки це питання політизується у зв'язку з виборами. Як це вплине на завершення випробувань і отримання дозволів на їх виробництво - невідомо. Трамп назвав це рішення «політично вмотивованим». Конгрес виділив Пентагону 1 млрд. доларів на боротьбу з коронавірусом. Пентагон витратив ці кошти на придбання дронів, військової уніформи і звичайного захисного обладнання, яке немає нічого спільного з коронавірусом. Національна асоціація рестораторів розпочала нову тренінгову програму для співробітників закладів харчування, щоб навчити їх як мати справу з їх боссами, які відмовляються носити маски.

У мене все.

П.С. Зовсім забув – новина з Китаю. Там змінився лідер у списку найбагатіших людей країни. Джек Ма тепер другий. Першим став Zhong Shanshah - він розливає воду у пляшки і.... виробляє вакцини. Неочікувано)

Джерело: блог Сергія Корсунського

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