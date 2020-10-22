МОЗ підтримав ідею Радуцького про карантин вихідного дня



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Влада розуміє, що не може знову ввести жорсткий карантин

Головний санітарний лікар: нам треба перервати ланцюг передачі інфекції

Головний санітарний лікар України, заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко підтримав ідею глави парламентського комітету з питань здоров'я нації і народного депутата фракції «Слуга народу» Михайла Радуцького.

В інтерв’ю «Главкому» санлікар зазначив, що карантин вихідного дня поможе перервати ланцюг передачі коронавірусу.

«Я повністю підтримую цю ідею. Я підтримую протиепідемічні обмеження, які можуть дати результат – нам треба розірвати ланцюг передачі інфекції», – пояснює Ляшко.

Нагадаємо, що ще на початку жовтня в Україні розглядається можливість запровадження карантину вихідного дня.

Глави парламентського комітету з питань здоров'я нації і народного депутата фракції «Слуга народу» Михайла Радуцького зазначив, що влада розуміє, що не може знову ввести жорсткий карантин.

«Але ми можемо ввести карантин вихідного дня. Коли сім'я на вихідний день залишається у себе в сім’ї, нікуди не їздить: ні в ресторани, ні на концерти до Харкова або ще кудись. Це можна витримати, це не закриття підприємств, це не зупинка», – сказав він.

Раніше головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що Україні доведеться повернутися до жорсткого карантину, коли закінчаться ліжка в лікарнях.

Разом з тим МОЗ розпочав підготовку тимчасових госпіталів для хворих на Covid-19.