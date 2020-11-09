МОЗ планує перерозподілити 24 млн грн на пілотний проект з трансплантації

До кінця цього року в Україні передбачається проведення 88 трансплантацій кісткового мозку, 21 трансплантацію нирки та 5 трансплантацій серця

Міністерство МОЗ погодило меморандум про взаємодію з БФ «Український реєстр донорів кісткового мозку» та ГО «iDonor»

Міністерство охорони здоров’я планує перерозподілити 24 млн грн у межах бюджетних коштів на 2020 рік на пілотний проект з трансплантації. Про це під час брифінгу повідомив заступник міністра охорони здоров’я з питань європейської інтеграції Ігор Іващенко.

«Враховуючи збільшення кількості закладів, які включені до пілотного проекту, а також враховуючи збільшення проведених трансплантацій, які ми вже фіксуємо, Міністерство охорони здоров’я виступило з ініціативою щодо перерозподілу виділених коштів у межах 2020 року у сумі 24 млн грн на пілотний проект по трансплантації», – розповів Іващенко.

За його словами, МОЗ обробило та погодило меморандум про взаємодію з БФ «Український реєстр донорів кісткового мозку» та ГО «iDonor». Проект меморандуму передбачає формування комунікаційної стратегії та взаємодія для популяризації донорства.

Нагадаємо, раніше Іващенко повідомляв, що до кінця цього року в Україні передбачається проведення 88 трансплантацій кісткового мозку, 21 трансплантацію нирки та 5 трансплантацій серця.

Як повідомлялося 7 серпня. українські лікарі вперше провели трансплантацію підшлункової залози.

Раніше у Львові вперше провели операцію з пересадки серця.