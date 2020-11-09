  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    МОЗ планує перерозподілити 24 млн грн на пілотний проект з трансплантації

    • Розсилка
    До кінця цього року в Україні передбачається проведення 88 трансплантацій кісткового мозку, 21 трансплантацію нирки та 5 трансплантацій серця - МОЗ планує перерозподілити 24 млн грн на пілотний проект з трансплантації
    До кінця цього року в Україні передбачається проведення 88 трансплантацій кісткового мозку, 21 трансплантацію нирки та 5 трансплантацій серця

    Міністерство МОЗ погодило меморандум про взаємодію з БФ «Український реєстр донорів кісткового мозку» та ГО «iDonor»

    Міністерство охорони здоров’я планує перерозподілити 24 млн грн у межах бюджетних коштів на 2020 рік на пілотний проект з трансплантації. Про це під час брифінгу повідомив заступник міністра охорони здоров’я з питань європейської інтеграції Ігор Іващенко.

    «Враховуючи збільшення кількості закладів, які включені до пілотного проекту, а також враховуючи збільшення проведених трансплантацій, які ми вже фіксуємо, Міністерство охорони здоров’я виступило з ініціативою щодо перерозподілу виділених коштів у межах 2020 року у сумі 24 млн грн на пілотний проект по трансплантації», – розповів Іващенко.

    За його словами, МОЗ обробило та погодило меморандум про взаємодію з БФ «Український реєстр донорів кісткового мозку» та ГО «iDonor». Проект меморандуму передбачає формування комунікаційної стратегії та взаємодія для популяризації донорства.

    Нагадаємо, раніше Іващенко повідомляв, що до кінця цього року в Україні передбачається проведення 88 трансплантацій кісткового мозку, 21 трансплантацію нирки та 5 трансплантацій серця.

    Як повідомлялося 7 серпня. українські лікарі вперше провели трансплантацію підшлункової залози.

    Раніше у Львові вперше провели операцію з пересадки серця.

    Міністерство охорони здоров'я гроші Меморандум лікарня реєстр
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies