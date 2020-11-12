Коронавірусна математика смерті. Як влада прирекла українців

За 2 млрд грн Україна була би готовою до другої хвилі. Та за цей час майже жодного обладнання не закупили, а на дороги витратили понад 19 млрд грн

Математика смерті. Влада Зеленського прирекла українців.

Ось що написав Олексій Давиденко, директор Медтехніки (посилання в коментарях):

«Устаткування одного Палацу Спорту під Польовий госпіталь на 500 ліжок зайняло би 2 тижні і обійшлося в 25 мільйонів гривень. Навіть 25 таких госпіталів по країні коштували б лише 600 мільйонів гривень.

40'000 кисневих концентраторів, щоб закрити всю потребу українських ліжок стаціонарів в швидкому кисні - це всього 1 мільярд гривень.

Автономна киснева станція для однієї лікарні на 200 ліжок - це 4 мільйони гривень. Тобто, 100 лікарень по країні можна забезпечити штатним киснем за 400 мільйонів гривень.

...

Ще в березні, китайці офіційно вели переговори з ОП і пропонували побудувати в Україні мобільні інфекційні госпіталі «під ключ» на 250 ліжок кожен за 60 днів і 25 мільйонів доларів.»

Отже, за 2 (!!!) мільярди гривень Україна була би готовою до другої хвилі. Та за цей час майже жодного обладнання не закупили, а на дороги витратили понад 19 (!!!) мільярдів гривень! Тепер вводять карантин вихідного дня, який нічого не дасть, крім добивання малих і середніх підприємців.

Кляті вбивці.

Джерело: блог Володимира Ар'єва

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