Ще одна школа в Києві закрилась на карантин через коронавірус

У Києві зменшилась кількість класів, що перебувають на дистанційному навчанні

Через коронавірус у Києві на карантин закриті 3 школи та 4 дитячих садочки. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив під час онлайн-брифінгу.

«Ситуація із захворюваністю в навчальних закладах трохи поліпшилася. На сьогодні в місті закриті на карантин 3 школи. Але зменшилась кількість класів, що перебувають на дистанційному навчанні. Сьогодні їх – 698 у 227 школах. Усього хворих на коронавірус школярів у Києві – 1014. Також хворіють понад 780 педагогів», – повідомив Кличко.

Також, за його словами, зменшилась і кількість закритих груп у дитсадках. Через виявлені випадки вірусу тимчасово не працюють 147 груп у 120 садочках.

4 садки повністю закриті на карантин.

Наповненість дітей у дитсадках сьогодні – майже 55%.

Як повідомлялося, станом на 15 грудня у Києві були закриті 2 школи та 4 дитсадки.

Усі навчальні заклади Києва змінять режими роботи на період посилення карантинних обмежень.

В Україні з 8 до 24 січня 2021 року включно буде запроваджено посилені карантинні обмеження у зв'язку пандемією коронавірусу.

Загалом, карантин в Україні буде продовжений до кінця зими – до 28 лютого 2021 року.