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    Ще одна школа в Києві закрилась на карантин через коронавірус

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    На дистанційному навчанні 698 класи у 227 школах Києва - Ще одна школа в Києві закрилась на карантин через коронавірус
    На дистанційному навчанні 698 класи у 227 школах Києва
    Фото з відкритих джерел

    У Києві зменшилась кількість класів, що перебувають на дистанційному навчанні

    Через коронавірус у Києві на карантин закриті 3 школи та 4 дитячих садочки. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив під час онлайн-брифінгу.

    «Ситуація із захворюваністю в навчальних закладах трохи поліпшилася. На сьогодні в місті закриті на карантин 3 школи. Але зменшилась кількість класів, що перебувають на дистанційному навчанні. Сьогодні їх – 698 у 227 школах. Усього хворих на коронавірус школярів у Києві – 1014. Також хворіють понад 780 педагогів», – повідомив Кличко.

    Також, за його словами, зменшилась і кількість закритих груп у дитсадках. Через виявлені випадки вірусу тимчасово не працюють 147 груп у 120 садочках.

    4 садки повністю закриті на карантин. 

    Наповненість дітей у дитсадках сьогодні – майже 55%.

    Як повідомлялося, станом на 15 грудня у Києві були закриті 2 школи та 4 дитсадки.

    Усі навчальні заклади Києва змінять режими роботи на період посилення карантинних обмежень.

    В Україні з 8 до 24 січня 2021 року включно буде запроваджено посилені карантинні обмеження у зв'язку пандемією коронавірусу.

    Загалом, карантин в Україні буде продовжений до кінця зими – до 28 лютого 2021 року.

    Читайте також: В Україні запровадять посилений карантин: дати та основні обмеження
    Теги: Віталій Кличко Київ школа карантин дитячий садок коронавірус
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