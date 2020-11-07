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    Здоров'я

    Оперативні дані: в Україні за добу коронавірус виявили у 10746 людей

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    <p>Минулої доби померли 187 осіб</p> - Оперативні дані: в Україні за добу коронавірус виявили у 10746 людей

    Минулої доби померли 187 осіб

    За минулу добу одужали 8685 осіб

    В Україні за минулу добу, 6 листопада, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 10746 людей. Це на 1025 осіб більше, ніж у попередній день (9721). Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

    Також відомо, що одужали 8685 людей (у попередній день 10762), а 187 – померло від ускладнень (вчора 201 людина).

    Загалом від початку пандемії станом на ранок 7 листопада в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом 450939 людей, одужали 204229 осіб, летальних випадків – 8312 осіб.

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    Як повідомлялося, в Україні за минулу добу підтвердили 9721 новий випадок коронавірусу. Також зафіксовано 201 летальний випадок.

    Протягом минулої доби одужало – 10762 особи.

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