МОЗ розповів скільки в Україні зареєстровано випадків повторного інфікування Covid-19



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Масових повторних інфікувань у світі поки що не зареєстровано, - Ляшко

Наразі в Україні зафіксовано близько 20 випадків повторного інфікування коронавірусом, 17 з них - на Буковині

В Україні з початку пандемії зафіксували понад 20 випадків повторного інфікування Covid-19, з них на Буковині підтвердили 17 таких випадків. Про це заявив головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко під час перебування з робочою поїздкою в Чернівецькій області, повідомляє Укрінформ.

«В Україні небагато випадків повторного зараження: Чернівецька область заявила про 17 випадків і до цього було випадків 3-4. Наразі ВООЗ з'ясовує причини, чому відбувалося повторне інфікування», – сказав Ляшко.

Головний санітарний лікар також зауважив, що масових повторних інфікувань у світі поки що не зареєстровано, але це питання важливе, оскільки наближається час, коли буде запропонована масова імунопрофілактика проти коронавірусної хвороби і науковці хочуть зрозуміти, чи потребуватимуть люди, які перехворіли, вакцинації.

В Україні за минулу добу зафіксували 5 397 нових випадків коронавірусу. Також відомо, що 2 263 пацієнтів вчора одужали, а 93 — померли від ускладнень. За весь час епідемії в Україні Covid-19 підтвердили у 244 734 людей. З них 108 233 пацієнтів одужали, а 4 690 — померли від ускладнень. Продовжують лікуватися понад 131 тисяча людей.