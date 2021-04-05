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    Мундіаль-2022: Зеленський запропонував допомогу Катару

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    Зеленський перебуває у Катарі - Мундіаль-2022: Зеленський запропонував допомогу Катару
    Зеленський перебуває у Катарі
    Фото: president.gov.ua

    Українські компанії зацікавлені в участі у реалізації в Катарі інфраструктурних проектів до світового мундіалю

    Україна готова поділитися досвідом з Катаром щодо проведення спортивних змагань. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю катарським ЗМІ, інформує сайт Офісу президента України.

    Катар проводитиме чемпіонат світу з футболу у 2022 році вперше на Близькому Сході.

    Відповідаючи на питання, як Україна може зробити свій внесок у цю глобальну подію, Зеленський відповів: «Запорукою справжнього свята для вболівальників стане професійний менеджмент і традиційна гостинність Катару. Хочу додати, що Україна має величезний досвід проведення масових заходів, спортивних змагань».

    «Зокрема, у 2012 році ми приймали чемпіонат Європи з футболу, а у 2019 році в Києві відбувся фінальний матч Ліги чемпіонів серед клубних команд. Тому ми будемо раді поділитися нашим досвідом з катарськими партнерами. Це можуть бути й суто технічні аспекти, і питання безпеки. Також українські компанії зацікавлені в участі у реалізації в Катарі різних інфраструктурних проектів до світового мундіалю», – відзначив президент України.

    Президент разом із дружиною Оленою Зеленською у неділю, 4 квітня, прибули із офіційним візитом до Катару.

    Під час візиту Зеленського в Катар будуть обговорюватися питання продовольчої безпеки, експорту та спільні інвестиції в розвідку видобутку газу в Україні.

    Теги: чемпіонат світу Володимир Зеленський Україна Катар
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