Мундіаль-2022: Зеленський запропонував допомогу Катару

Українські компанії зацікавлені в участі у реалізації в Катарі інфраструктурних проектів до світового мундіалю

Україна готова поділитися досвідом з Катаром щодо проведення спортивних змагань. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю катарським ЗМІ, інформує сайт Офісу президента України.

Катар проводитиме чемпіонат світу з футболу у 2022 році вперше на Близькому Сході.

Відповідаючи на питання, як Україна може зробити свій внесок у цю глобальну подію, Зеленський відповів: «Запорукою справжнього свята для вболівальників стане професійний менеджмент і традиційна гостинність Катару. Хочу додати, що Україна має величезний досвід проведення масових заходів, спортивних змагань».

«Зокрема, у 2012 році ми приймали чемпіонат Європи з футболу, а у 2019 році в Києві відбувся фінальний матч Ліги чемпіонів серед клубних команд. Тому ми будемо раді поділитися нашим досвідом з катарськими партнерами. Це можуть бути й суто технічні аспекти, і питання безпеки. Також українські компанії зацікавлені в участі у реалізації в Катарі різних інфраструктурних проектів до світового мундіалю», – відзначив президент України.

Президент разом із дружиною Оленою Зеленською у неділю, 4 квітня, прибули із офіційним візитом до Катару.

Під час візиту Зеленського в Катар будуть обговорюватися питання продовольчої безпеки, експорту та спільні інвестиції в розвідку видобутку газу в Україні.