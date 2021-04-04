Зеленський з дружиною передчасно прибули з офіційним візитом до Катару

Сьогодні пресслужба Офісу президента повідомляла, що Володимир Зеленський і пані Олена Зеленська відвідають з офіційним візитом Державу Катар у понеділок

У Катарі заплановано підписання низки важливих двосторонніх документів

Президент України Володимир Зеленський разом із дружиною Оленою Зеленською у неділю, 4 квітня, прибули із офіційним візитом до Катару.

Про це повідомляє Офіс президента України у Facebook.

Зазначається, що у ході візиту Володимир Зеленський зустрінеться з Еміром Катару шейхом Тамімом бін Хамадом Аль Тані та прем’єр-міністром, міністром внутрішніх справ Катару Халідом бін Халіфою Аль Тані.

Також заплановано підписання низки важливих двосторонніх документів.

Зазначимо, ще сьогодні пресслужба Офісу президента повідомляла, що Володимир Зеленський і пані Олена Зеленська у понеділок, 5 квітня, відвідають з офіційним візитом Державу Катар.

Крім того, в Офісі президента зазначили, що перша леді України в межах розвитку напрямку публічної та культурної дипломатії проведе зустрічі з головою катарського фонду освіти, науки та суспільного розвитку Qatar Foundation Мозою бінт Нассер, головою катарської державної інституції Qatar Museums Меяссою бінт Хамад Аль Тані, а також з дружиною Еміра Катару Джавагір бінт Хамад бін Сухейм Аль Тані.

Нагадаємо, вранці 5 січня 2020 року президент Володимир Зеленський з родиною залишив Україну і без розголосу поїхав відпочивати в Оман. Там Зеленський відпочивав на узбережжі Оманської затоки поблизу столиці країни – міста Маската.

Як повідомлялося, Зеленський не задекларував свій відпочинок в Омані, як і перельоти чартерами.