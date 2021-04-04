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    Зеленський з дружиною передчасно прибули з офіційним візитом до Катару

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    Сьогодні пресслужба&nbsp;Офісу президента повідомляла, що Володимир Зеленський і пані Олена Зеленська відвідають з офіційним візитом Державу Катар у понеділок - Зеленський з дружиною передчасно прибули з офіційним візитом до Катару

    Сьогодні пресслужба Офісу президента повідомляла, що Володимир Зеленський і пані Олена Зеленська відвідають з офіційним візитом Державу Катар у понеділок

    Фото: Офіс президента

    У Катарі заплановано підписання низки важливих двосторонніх документів

    Президент України Володимир Зеленський разом із дружиною Оленою Зеленською у неділю, 4 квітня, прибули із офіційним візитом до Катару.

    Про це повідомляє Офіс президента України у Facebook.

    Зазначається, що у ході візиту Володимир Зеленський зустрінеться з Еміром Катару шейхом Тамімом бін Хамадом Аль Тані та прем’єр-міністром, міністром внутрішніх справ Катару Халідом бін Халіфою Аль Тані.

    Також заплановано підписання низки важливих двосторонніх документів.

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    Зеленський з дружиною передчасно прибули з офіційним візитом до Катару
    Зеленський з дружиною передчасно прибули з офіційним візитом до Катару
    Зеленський з дружиною передчасно прибули з офіційним візитом до Катару

    Зазначимо, ще сьогодні пресслужба Офісу президента повідомляла, що Володимир Зеленський і пані Олена Зеленська у понеділок, 5 квітня, відвідають з офіційним візитом Державу Катар.

    Крім того, в Офісі президента зазначили, що перша леді України в межах розвитку напрямку публічної та культурної дипломатії проведе зустрічі з головою катарського фонду освіти, науки та суспільного розвитку Qatar Foundation Мозою бінт Нассер, головою катарської державної інституції Qatar Museums Меяссою бінт Хамад Аль Тані, а також з дружиною Еміра Катару Джавагір бінт Хамад бін Сухейм Аль Тані.

    Нагадаємо, вранці 5 січня 2020 року президент Володимир Зеленський з родиною залишив Україну і без розголосу поїхав відпочивати в Оман. Там Зеленський відпочивав на узбережжі Оманської затоки поблизу столиці країни – міста Маската.

    Як повідомлялося, Зеленський не задекларував свій відпочинок в Омані, як і перельоти чартерами.

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    Теги: політика Володимир Зеленський Катар президент Олена Зеленська
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