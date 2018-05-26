Мустафа Найєм про інцидент з побиттям: Підозрюваним треба поміняти адвокатів

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Нардеп Мустафа Найєм

Адвокати підозрюваних дискредитують своїх клієнтів в публічній площині – нардеп

Захисники чеченських юнаків, які побили нардепа Мустафу Найєма, всіляко їх дискредитують. Про це «Главкому» повідомив народний депутат.

«Їм треба поміняти адвокатів, тому що, по-перше, адвокати непрофесійні, по-друге, вони достатньо дискредитують своїх клієнтів в публічній площині. Вони обманюють, наприклад, що повернеться четвертий хлопець. Він мав прибути в Україну в понеділок, але його немає. По–друге, я не розумію, навіщо вони роздмухують питання етнічності, я вважаю, що це неприпустимо. Це взагалі порушення адвокатської етики, і ми будемо подавати скаргу в кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури Київської області з цього приводу», - зазначив Найєм.

«І останнє: те, що вони пропонують компенсацію або матеріальні відшкодування… Вони як юристи знають, що для цього є конкретна процедура в рамках кримінального провадження. Ми подаватимемо цивільний позов і будемо самі прописувати, які суми вони захочуть або суд їх змусить заплатити за цю ситуацію. Ніяких інших неформальностей не може бути», - додав нардеп.

Нагадаємо, 30 квітня в центрі Києва на депутата Мустафу Найєма було скоєно напад через інцидент на дорозі. Як повідомив у Facebook нардеп Антон Геращенко, нападниками виявилися Саїтов Ахмет, 1999 року народження, Саїтов Магомед-Саліх, 1996 р.н. та Умал Темербулатов, 1996 р.н.

ЗМІ з'ясували, що нападники, які побили Найєма і зламали йому щелепу, є постійними відвідувачами дорогих ресторанів. Батько двох підозрюваних – Абубакар Саітов. Він є членом чеченської діаспори України, проживає у Женеві.

Поліція Києва розпочала кримінальне провадження через конфлікт, в якому постраждав нардеп. Подію кваліфікували як хуліганство. Додатково було відкрито справу за статтею 122 частина 1 (умисне тілесне ушкодження середнього ступеня).

У соцмережі було оприлюднене відео моменту побиття Найєма, в якому брали участь п'ять нападників.

Обвинуваченого у нападі на депутата громадянина Росії Магомеда-Саліх Саїтова взяли під цілодобовий домашній арешт до 30 червня. Ще двох підозрюваних - Ахмета Саїтова та Умала Темербулатова - суд відправив під нічний домашній арешт.

Шевченківський районний суд Києва 7 травня прийняв рішення про обрання для четвертого підозрюваного - Магомед-Аміна Абубакаровича Саїтова - запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою без визначення розміру застави.

Генеральна прокуратура України направила до Азербайджану документи для екстрадиції і подальшого притягнення до кримінальної відповідальності Магомеда-Аміна Саїтова