Муженко: українські кораблі попереджали РФ про прохід Керченською протокою



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Є підтвердження ще двох радіограм, 3.58, де чітко звучить, що наш малий броньований катер «Бердянськ» здійснює запит і спілкується з диспетчером посту технічного спостереження берегової охорони ФСБ РФ

За словами начальник Генштабу, попередження про прохід було повідомлено за чотири години до його початку

Україна має підтвердження щодо запиту українських кораблів у диспетчера поста технічного спостереження берегової охорони ФСБ РФ на прохід через Керченську протоку та готовність прийняти лоцмана. Про це під час наради щодо обороноздатності країни за участю президента України заявив начальник Генерального штабу ЗСУ Віктор Муженко.

За словами Муженко, що стосується додаткових даних проходу наших кораблів через Керченську протоку - є підтвердження ще двох радіограм, 3.58, де чітко звучить, що наш малий броньований катер «Бердянськ» здійснює запит і спілкується з диспетчером посту технічного спостереження берегової охорони ФСБ РФ. Там він заявляє про: «згідно з Договором про російсько-український державний кордон від 28.01.2003 року та Договором про співробітництво при використанні Азовського моря та Керченської протоки від 24.12.2003 року, судна ВМС, а також судна забезпечення мають безпечний прохід Керченською протокою. Щодо лоцмана, готовий прийняти на борт та слідувати згідно з планом». Попередження про прохід повідомлено за чотири години до початку проходу, що відповідає відповідній процедурі - Я шхуна 185», - розповів Муженко.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що йому «не подобається» захоплення Росією трьох українських суден, водночас американський лідер висловив сумнів, чи попереджала українська влада російську сторону про прохід своїх суден через Керченську протоку.

Нагадаємо, 25 листопада прикордонні кораблі РФ здійснили відверто агресивні дії проти кораблів ВМС ЗС України, зокрема, один з російських кораблів здійснив таран українського рейдового буксира «Яни Капу» під час переходу групи українських суден з Одеси до Маріуполя.

За даними ВМС України, малі броньовані артилерійські катери «Бердянськ», «Нікополь» вражені вогнем противника та втратили хід. Рейдовий буксир «Яни Капу» також примушений до зупинки. Кораблі захоплені спецназом РФ.

Також є інформація про шестеро поранених українських військових моряків.

Підконтрольні Кремлю суди у Криму арештували всіх 24 моряків на два місяці. Українська влада визнає їх військовополоненими.