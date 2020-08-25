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    Думки вголос

    На урочистостях національного маштабу – сукні, костюми, адекватна поведінка. Труси для стадіонів

    • Марина Данилюк-Ярмолаєва
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    На урочистостях національного маштабу – сукні, костюми, адекватна поведінка. Труси для стадіонів

    Щодо танців на кістках на Михайлівській площі. Щодо урочистостей

    У мене нема претензій як до артистів – до Саніноі, Поляковоі чи Монатіка. Хто заплатив, у того і танцюють. Але той формат урочистостей – це приватна вечірка на дачі з нагоди дня народження, а не свято незалежності.

    Я спеціально перешерстила виступи Бейонсе, Пінк, Леді Гади на урочистостях національного маштабу. Завжди сукні, костюми, адекватна поведінка – труси лишали для стадіонів. Якщо це заходи за участю ветеранів чи родичів полеглих героїв, жертв теракту – сама скромність і навіть прикриті татуювання.

    Але це питання до замовників, не до артистів.

    Найкраще по темі виступів усе сказав Олексій Согомонов, продюсер Бумбоксу. Що соромно не за вкрадені пісні, соромно за «кабак» в часи війни... Стидно за плюшевих зайців, які махали прапором як шваброю – у той час, коли донька розвідника Ярослава Журавля, чиє життя тримав на особистому контролі наш гарант – ридала на Хрещатику з портретом батька. Поки президент свідомо загнав себе у стерильний рожевий вакуум, дитина у юні роки пізнала справжнє горе. Спражню зраду. Підступ.

    У мене нема претензій до Поляковоі і Монатіка.

    Я розумію заробітчан, які як під копіювальний папір пишуть пости про те, що Зеленський зшиває країну як може.

    Неможливо зшити адекватну країну ветеранів, волонтерів з телеканалом інтер, де учора витанцьовував Басков і Повалій. Чи телеканалом наш, звідки Мураєв і Азаров учора віщили про несуттєвість самого факту незалежності.

    Не зшивається держава в одну із сепаратистами, ОРДЛО, Леонідом Коаічуком, беркутами і лєнами бондаренко. Це буде нежиттєздатний монстр Франкенштейна.

    Країну не зшивають, країну роблять самобутньою, успішною, сильною. Учорашній парк Шевченка і Хрещатик показали, що є у нас адекватні люди. Їх треба зшивати із трупами заради божевільних експериментів? Вони завідомо провальні. Навіть у Зеленського це знають в глибині душі, але рейтинги, рейтинги, рейтинги....

    Від Зеленського не просили почтальйона печкіна і дискотеки нульових. Просто бути президентом, провести собою запит на оновлення і уж зовсім не ставати сабміссивом товариша Єрмака. Нічого більше.

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    війна День Незалежності Володимир Зеленський президент
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