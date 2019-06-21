МВС Грузії викликало лідерів опозиції на допит



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Опозиціонерів допитають в рамках розслідування організації групового насильства

Міністерство внутрішніх справ Грузії викликало лідерів опозиційних партій на допит через протести у Тбілісі.

Про це повідомляє грузинська редакція «Радіо Свобода».

Як повідомив представник МВС Мамамаку Челідзе, міністерство викликало на допит лідера новоствореної партії «Переможна Грузія» Іраклія Окуашвілі, представника Єдиного національного руху Ніку Мелія та одного з лідерів «Європейської Грузії» Гігі Угулаву.

Зазначається, що представники опозиції викликані в рамках розслідування за ст. 225 Кримінального кодексу Грузії, тобто організація групового насильства.

Поліція почала розслідування через виявлення у протестувальників 12 пляшок з пальною сумішшю, так званих «коктейлів Молотова».

Як повідомлялося, через протести в Грузії пішов у відставку організатор Міжпарламентської асамблеї православ'я.

Учасники акції протесту в Тбілісі увечері 20 липня увірвалися в будівлю парламенту Грузії через виступ депутата РФ.

Зазначимо, що депутат України і релігієзнавець Віктор Єленський, який перебував на 26 сесії Міжпарламентської Асамблеї Православ'я, в четвер, 20 червня, публічно засудив окупацію Росією православних країн Грузії, Молдови і України. За що був звинувачений представником російської делегації.

Під час акції протесту у Тбілісі сталися сутички між поліцією та протестувальниками, силовики застосували сльозогінний газ.

Майже 40 правоохоронців і 14 протестуючих постраждали в ході акції біля парламенту в Тбілісі, повідомляє міністерство охорони здоров'я Грузії.