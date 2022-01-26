Комунальники Львова вчилися стріляти (фото, відео)

Кожен повинен вміти себе захистити, а тому такі навчання, особливо для працівників міських структур, є вкрай необхідними

Кожен повинен вміти себе захистити, а тому такі навчання, особливо для працівників міських структур, є вкрай необхідними

Навчання провели для працівників підприємств Львівтеплоенерго, Залізничтеплоенерго, Львівсвітло та Львівводоканал

У Львові стартували військові навчання для працівників стратегічних підприємств, які провели ветерани АТО та Операції Об’єднаних сил, повідомила пресслужба Львівської міськради.

«Сьогодні ми запросили працівників комунальних підприємств. Більшість проходили службу у Збройних силах, багато працівників міських структур пройшли зону бойових дій, але є люди, які не мають цих навичок, і треба їх навчити. А коли завершиться карантин, то ми переплануємо навчання для наших старшокласників з погляду володіння зброєю, зараз кожен має володіти цими навичками», – зазначив міський голова Львова Андрій Садовий.

Наразі навчання провели для працівників підприємств Львівтеплоенерго, Залізничтеплоенерго, Львівсвітло та Львівводоканал. Як зазначають у міськраді, такі навчання будуть системними та згодом до них залучать учнів 8-11 класів.

Також наголошується, що місто напрацьовує програму підготовки львівської громади до національного спротиву. Це комплексний документ, у якому виписано план дій та підготовки у разі розгортання повномасштабних військових дій на території України.

«Незабаром на сесії голосуватимемо програму спротиву, яка передбачає, насамперед, відновлення навичок володіння зброєю, та навчання тих, хто таких навичок не має. Другий аспект – це вміння надавати медичну допомогу, тому що найбільше людей гинуть від втрати крові. Ми відкриватимемо певний медичний центр, навички у нас є, ми це колись робили у 2014 році. І це спільна координація, це протидія всім загрозам - але це в координації зі службами територіальної оборони», – додав мер.

За словами радника міського голови з питань територіальної оборони, колишнього заступника командира 80 десантно-штурмової бригади з озброєння Миколи Грицайчука, закон України про національний спротив передбачає, що територіальна оборона може формувати добровільні підрозділи, які допомагають військам сил територіальної оборони. Тому було прийнято рішення провести перші стрільби з представниками комунальних підприємств міста, щоб ознайомитись чи відновити свої навички у практичній стрільбі та користуванні зброєю.

Окрім навчання техніки володіння зброєю, учасники навчань ознайомилися із захисним екіпіруванням, вмістом бойових аптечок та іншою важливою інформацією.

До слова, США обіцяють Україні ще більше зброї у разі вторгнення РФ.

Також нагадаємо, що опитування показало, скільки відсотків українців готові піти до лав тероборони.

Напередодні військові розпочали навчання з новою британською зброєю (фото).

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