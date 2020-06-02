Опублікована відеоінструкція для тих, хто складатиме пробне ЗНО



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Основна сесія ЗНО проходитиме з 25 червня до 16 липня

15 червня відбудеться пробне зовнішнє незалежне оцінювання з української мови і літератури

Український центр оцінювання якості освіти підготував відеоінструкцію щодо безпечного проходження пробного тестування в умовах епідемії коронавірусу.

Відео опубліковано на YouTube-каналі Українського центру оцінювання якості освіти.

15 червня відбудеться пробне зовнішнє незалежне оцінювання з української мови і літератури, 17 червня – з усіх інших навчальних предметів.

У відео співробітники УЦОЯО закликають учасників пробного тестування дотримуватись рекомендацій медиків та не наражати себе та інших на небезпеку, слідкувати за самопочуттям перед тестуванням, залишатись вдома за наявності симптомів ГРВІ.

Також команда центру оцінювання просить не забувати користуватись засобами індивідуального захисту, дотримуватись правил соціального дистанціювання та виконувати інші вимоги часу, що стали обов’язковими під час карантинних заходів.

Нагадаємо, у понеділок, 25 травня, почалася реєстрація для участі у додатковій сесії зовнішнього незалежного оцінювання. Основна сесія проходитиме з 25 червня по 16 липня.

До слова, вхід учасників до пунктів проведення тестування відбуватиметься за наявності оригіналу документа, за яким відбувалась реєстрація на пробне ЗНО, запрошення, а також обов’язкових засобів індивідуального захисту – маски або респіратора.