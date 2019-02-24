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    Політика

    Націоналісти провели на Майдані Незалежності віче за чесні вибори

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    <p>Участь у віче, за даними ЗМІ, взяли кілька тисяч осіб</p> - Націоналісти провели на Майдані Незалежності віче за чесні вибори

    Участь у віче, за даними ЗМІ, взяли кілька тисяч осіб

    За словами ініціаторів акції, тих, хто організовує масову скупку голосів, «будуть жорстко переслідувати»

    У неділю, 24 лютого, в центрі Києва націоналістичні партії та організації провели акцію «Віче гідності» з вимогами «За чисті вибори, за гідне життя», виступаючи проти практики підкупу виборців.

    Організаторами віче виступили ВО «Свобода», «Правий сектор», «Сокіл», ОУН, Конгрес українських націоналістів, С14 та інші організації. Участь у віче, за даними ЗМІ, взяли кілька тисяч осіб.

    Присутні тримали в руках партійні прапори, а також зроблені від руки або надруковані плакати з гаслами на тему підкупу виборців і торгівлі голосами.

    За словами ініціаторів акції, тих, хто організовує масову скупку голосів, «будуть жорстко переслідувати».

    Нагадаємо, 24 лютого в Києві на Майдані Незалежності відбувся пікет на вшанування пам’яті російського політика-опозиціонера Бориса Нємцова, вбитого 27 лютого 2015 року у столиці Росії.

    До слова, глава МВС України Арсен Аваков впевнений, що Верховна Рада підтримає законопроект про посилення відповідальності за порушення на виборах.

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    Джерело: Інтерфакс-Україна

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