Мюнхенська конференція з безпеки: Порошенко і Столтенберг обговорили агресію РФ



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Президент України провів зустріч з Генеральним секретарем НАТО

Порошенко подякував НАТО за консолідовану підтримку суверенітету і територіальної цілісності України

У Німеччині на полях Мюнхенської конференції з безпеки президент України Петро Порошенко провів зустріч з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, в ході якої сторони обговорили агресивну політику Росії щодо України.

Про це йдеться в повідомленні на сайті президента України.

Порошенко подякував НАТО за консолідовану підтримку суверенітету і територіальної цілісності України та рішуче засудження агресивних дій Росії.

Глава держави високо оцінив масштабну практичну допомогу НАТО у реформуванні сектору безпеки і оборони України відповідно до стандартів НАТО. Було відзначено значний прогрес досягнутий українською стороною на цьому шляху.

Президент України підкреслив незмінність державного курсу євроатлантичної інтеграції України, який віднині закріплений у Конституції.

Генеральний секретар позитивно відзначив ухвалення цього рішення та підтвердив, що Альянс продовжує дотримуватися політики відкритих дверей.

Окремо обговорено шляхи посилення співпраці України з Альянсом у відповідь на існуючі загрози в акваторії Чорного та Азовського морів, зокрема з метою зміцнення потенціалу українських ВМС.

У цьому контексті відзначено важливість очікуваного візиту в Україну Північноатлантичної Ради НАТО, який також має продемонструвати незмінну підтримку Альянсом України у протидії агресії Росії.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг проінформував про результати зустрічі з Міністром закордонних справ РФ, на якій він зокрема закликав Росію звільнити українських моряків.

Нагадаємо, на суботу у Порошенко заплановано ще низку двосторонніх зустрічей, зокрема, з канцлером ФРН Ангелою Меркель, віце-президентом США Майком Пенсом, спецпредставником США по Україні Куртом Волкером тощо, участь у панельній дискусії East-West Relations.

Як повідомлялося, 7 лютого Верховна Рада ухвалила закон «Про внесення змін до Конституції України (щодо стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору)», ініційований президентом.