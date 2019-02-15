Керівник штабу Порошенка обіцяє продемонструвати приклад чесної кампанії



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Ковальчук закликав ЗМІ перевіряти інформацію і не продукувати фейки

Ми пропонуємо громадськості провести моніторинг джерел наповнення виборчих фондів усіх кандидатів, - Ковальчук

Керівник виборчого штабу кандидата в президенти України Петра Порошенка Віталій Ковальчук закликав учасників президентських перегонів відмовитися від брудних технологій і не створювати провокацій, що розколюють країну. Про це він заявив на прес-конференції, присвяченій презентації команди штабу в п'ятницю в Києві.

«Штаб Порошенка продемонструє країні, як проводити чесну і чисту виборчу кампанію. По-перше, ми за прозоре фінансування. Тому ми пропонуємо громадськості провести моніторинг джерел наповнення виборчих фондів усіх кандидатів. Зокрема - наскільки вони відповідають реальним витратам кампанії. По-друге, ми за чесну агітацію. Тому пропонуємо всім іншим штабам відмовитися від брудних технологій під час виборчої кампанії і не створювати провокацій, що розколюють країну», - заявив В.Ковальчук

Крім того, він закликав ЗМІ перевіряти інформацію і не продукувати фейки.

«Пропонуємо ЗМІ перевіряти факти і новини на достовірність. Сьогодні країна-агресор використовує фейкові новини для того, щоб нашкодити нормальному виборчому процесу в нашій країні, як це вони вже робили в інших країнах», - додав В.Ковальчук.