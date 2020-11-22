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    Політика

    Новий речник Міністерства закордонних справ України раніше працював в ООН

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    Олег Ніколенко - Новий речник Міністерства закордонних справ України раніше працював в ООН
    Олег Ніколенко
    Фото: Укрінформ

    На зміну Катерині Зеленко прийшов Олег Ніколенко

    Як стало відомо з повідомлення Міністерства закордонних справ України, новим речником відомства став Олег Ніколенко, що перед цим працював у представництві України при ООН. На офіційній сторінці міністерства в мережі Facebook чиновник розповів про своє життя та кар’єру.

    «У старшій школі я захоплювався іноземними мовами, історією та географією. Тому спочатку здобув філологічну освіту і став перекладачем англійської та арабської мов, а згодом - юристом-міжнародником», – написав Ніколенко.

    «Світ дипломатії відкрив для себе у 2008 році, пройшовши конкурс на посаду аташе посольства України в Лівії», – додав він.

    «Починаючи з 2011 року, коли в Лівії спалахнула громадянська війна, завдання змінилися. Подекуди в екстремальних умовах наше посольство займалося евакуацією українських громадян. Довелося розлучитися з дружиною та новонародженим сином на довгих півтора року. Саме в цей період прийшло усвідомлене розуміння значення обраної професії», – наголосив дипломат.

    Він додав, що після повернення до Києва продовжував займатися регіоном Північної Африки та Близького Сходу.

    «Далі професійний шлях повів мене у сферу багатосторонньої дипломатії. Наступні п’ять років мені випала можливість працювати речником Постійне представництво України при ООН», – підкреслив він

    Під час роботи в ООН Ніколенко був обраний на посаду віце-голови комітету ООН з питань інформації, брав участь в реформуванні інформаційної політики ООН в контексті протидії пандемії COVID-19.

    Раніше речником МЗС була Катерина Зеленко. За даними джерел УНІАН, рішення про призначення Ніколенка було ухвалено вже давно, очікувався лише офіційний указ президента про призначення Катерини Зеленко послом в Сінгапурі.

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    Теги: МЗС ООН конкурс чиновник посольство
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