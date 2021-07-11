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    МЗС повідомило деталі зустрічі Зеленського з Тихановською

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    Тихановська взяла участь в протокольних заходах конференції з питань реформ в Україні - МЗС повідомило деталі зустрічі Зеленського з Тихановською
    Тихановська взяла участь в протокольних заходах конференції з питань реформ в Україні
    Фото: slovoidilo.ua

    Український лідер зустрівся з ймовірним переможцем білоруських президентських перегонів у Вільнюсі

    Зустріч президента України Володимира Зеленського та лідера демократичної опозиції Білорусі Світлани Тихановської мала неофіційний характер. Як повідомляє «РБК-Україна» з посиланням на главу українського МЗС Дмитра Кулебу, зустріч відбулася на одному з протокольних заходів Конференції реформ в Україні. Тихановська, як і Зеленський, була однією з його учасників.

    «Під час неформального спілкування вона підійшла до президента України Володимира Зеленського, представилася і подякувала за те, що Україна підтримує білоруський народ. Наша держава дійсно щиро і послідовно в цій підтримці. Ми бажаємо білорусам добра і зацікавлені в тому, щоб сусідня Білорусь розвивалася як демократична європейська держава», – зазначив Кулеба.

    Раніше український Уряд схвалив санкції щодо 52 громадян Білорусі. Серед підсанкційних білорусів виявився син Олександра Лукашенка. До цього четвертий пакет санкцій проти режиму Лукашенка запровадив Європейський Союз.

    До цього Кулеба заявив, що в ситуації з Білоруссю Україна знайшла баланс між цінностями та економікою, але акценти можуть змінюватися.

    Як повідомлялося раніше, МЗС Литви 5 липня акредитувало демократичне представництво білорусів, надавши, таким чином офіційний статус команді очільниці білоруської опозиції Світлани Тихановскої, яка працює у Вільнюсі.

    Сама Тихановська у суботу, 10 липня, повідомила про неофіційну зустріч з українським президентом Володимиром Зеленським під час його візиту до Литви на конференцію з питань реформ в Україні.

    Читайте також: Питання руба. Чи приєднається Україна до санкцій ЄС проти Білорусі?

    Теги: МЗС Білорусь ЄС санкції Олександр Лукашенко держава Литва Володимир Зеленський Україна уряд Світлана Тихановська
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    МЗС повідомило деталі зустрічі Зеленського з Тихановською