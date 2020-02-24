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    МЗС рекомендує українцям утриматися від поїздок до Ірану через поширення коронавірусу

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    МЗС рекомендує українцям утриматися від поїздок до Ірану через поширення коронавірусу
    Ілюстративне фото: unsplash.com

    Тим українцям, які зараз перебувають в Ірані, міністерство рекомендує дотримуватися вказівок місцевої влади

    Міністерство закордонних справ (МЗС) рекомендує українцям утриматися від поїздок до Ірану в зв'язку з поширенням у країні нового виду коронавірусу Сovid-19. Про це йдеться в повідомленні консульської служби МЗС.

    «У зв'язку з поширенням коронавірусу Сovid-19, першими випадками смерті від вірусу, Міністерство закордонних справ ще раз підкреслює необхідність громадянам України утриматися від поїздок до Ісламської Республіки Іран», - сказано в ньому.

    Тим українцям, які зараз перебувають в Ірані, міністерство рекомендує дотримуватися вказівок місцевої влади, в тому числі про обмеження щодо переміщення всередині країни, а також проявляти максимальну пильність і вживати необхідні заходи для забезпечення власної безпеки, зокрема уникати скупчень людей і місць масових зібрань.

    Також МЗС просить українців в Ірані повідомити посольству своє місцезнаходження та контактні дані.

    Як повідомлялось, прем'єр-міністр Олексій Гончарук допускає виявлення коронавірусу в громадян, які повертаються літаком із Європи до України.

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