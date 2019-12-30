Обмін полоненими: у госпіталі розповіли про стан здоров'я звільнених із полону військових



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Зустріч в аеропорту «Бориспіль» пізно ввечері 28 грудня тривала майже півтори години Фото: president.gov.ua

Зазначається, що попередньо усі військовослужбовці перебувають у задовільному стані

Начальник Військового госпіталю генерал-майор медичної служби Анатолій Казьмирчук розповів про стан здоров'я українських військових, які повернулися додому після проведеного в неділю, 29 грудня, обміну полоненими на Донбасі. Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Зазначається, що попередньо усі військовослужбовці перебувають у задовільному стані. У подальшому усі звільнені з полону бійці будуть оглянуті військовими лікарями та фахівцями медичної служби.

«У разі необхідності військовослужбовцям буде надано кваліфіковану медичну допомогу. Зокрема, буде проведено поглиблене медичне обстеження, до якого залучатимуться кращі фахівці медичної служби Збройних сил України та військові психологи», - зазначили в прес-службі.

Нагадаємо, координатор «Медійної ініціативи за права людини» Тетяна Катриченко заявила, що близько 15 військових досі знаходяться на тимчасово непідконтрольних Україні територіях Донбасу.

Згодом президент України Володими Зеленський пояснив, чому звільнили не всіх військовослужбовців. Він зазначив, що обмін відбувся за формулою «всіх встановлених на всіх встановлених». Питання звільнення решти полонених буде обговорюватися надалі у Мінську і в нормандському форматі.

До слова, Кремль сподівається, що після обміну Україна перейде до закріплення особливого статусу Донбасу в Конституції.

Нагадаємо, у неділю, 29 грудня, відбувся обмін між Україною і Росією полоненими на КПВВ «Майорське» Донецької області.

В Україну повернули 76 осіб. Україна видала 127 утримуваних осіб, при цьому готова була видати 141 особу, але 14 осіб відмовилися повертатися на територію ОРДЛО.

Зокрема, Україна видала бойовикам чеченця Артура Денісултанова, якого звинуватили в замаху на Аміну Окуєву і Адама Осмаєва влітку 2017 року.

Близько 21:40 в аеропорт «Бориспіль» прилетів спецборт з колишніми полоненими українцями. Літак зустрічав президент України Володимир Зеленський.

Глава держави заявив, що «якби в мене було 100 беркутівців і мені треба було повернути одного живого розвідника, то я б віддав 100 беркутівців».

У представництві президента в Криму заявили, що політв’язнів з окупованого Криму включать у наступний обмін.

Також він сказав, що близько 50 засуджених осіб, які відмовились від обміну, або відмовились повертатись на непідконтрольну територію Донбасу, залишаться за ґратами.

Раніше стало відомо, що четверо утримуваних в ОРДЛО людей відмовилися від обміну.

Так, Ольга Терлецька та Марина Волкова сказали, що не мають претензій до бойовиків «ДНР», та заявили, що «звичайно бояться» повертатися на підконтрольну Україні територію.