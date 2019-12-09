МЗС Росії відреагував на можливість розширення нормандського формату



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Олександр Грушко вважає, що необхідно завершити розведення сил на лінії зіткнення на Донбасі

Заступник голови МЗС РФ Грушко: Ми негативно ставимося до цієї ідеї, для нас це не питання формату

Росія негативно відноситься до розширення нормандського формату. Про це заявив заступник голови російського МЗС Олександр Грушко, повідомляють росЗМІ.

Грушко додав, що врегулювання ситуації на Донбасі залежить тільки від виконання раніше прийнятих рішень.

«Ми негативно ставимося до цієї ідеї, для нас це не питання формату», - заявив він.

За його словами, необхідно завершити розведення сил на лінії зіткнення на Донбасі, а також запустити процес реалізації «формули Штайнмайера» і «прийняття інших рішень, які гарантували б незмінність і стійкість особливого статусу».

Заступник держсекретаря США Девід Гейл раніше заявив про дискусії щодо розширення нормандського формату.

Раніше в Раді заявляли, що нормандський формат по врегулюванню ситуації на Донбасі може бути розширений за рахунок США і Великобританії.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський раніше записав відеозвернення, в якому запропонував Путіну новий формат переговорів щодо ситуації на Донбасі за участю президента США Дональда Трампа, прем'єр-міністра Британії Терези Мей, канцлера Німеччини Ангели Меркель і президента Франції Еммануеля Макрона.

Джерело: РБК-Україна