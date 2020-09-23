Влада України проведе термінові наради щодо статусу Лукашенка після інавгурації
Українська сторона має визначитися з оцінкою політичного статусу Лукашенка
Влада України після інавгурації президента Білорусі Олександра Лукашенка проведе термінові наради. Про це на спільному брифінгу з головою МЗС Угорщини Петером Сійярто заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
«Інавгурація була таємна. Жоден іноземний посол не був запрошений, навіть посол союзної держави РФ, що повністю підтримує Лукашенка. Тому щодо оцінки інавгурації та політичного статусу Лукашенка ми будемо проводити термінові наради і консультації, щоб визначити нашу позицію», – заявив Кулеба.
Офіційний представник уряду Німеччини Штеффен Зайберт також заявив, що країна не визнає Лукашенка президентом Білорусі навіть після «інавгурації».
Глава МЗС Естонії Урмас Рейнсалу зазначив, що «інавгурація» Лукашенка йде врозріз з усіма принципами демократії й він утратив свій мандат.
До слова, білоруська опозиція має намір провести безстрокову акцію протесту після інавгурації Олександра Лукашенка, який у середу провів таємну інавгурацію і вступив на посаду президента республіки.
Telegram-канал NEXTA live анонсував масові акції у всіх містах Білорусі, які розпочнуться сьогодні о 18:00. Противників режиму Лукашенка закликають збиратися в центрах своїх міст на відомі точки збору. Детальний план протестів обіцяють оприлюднити пізніше. Водіїв також закликають блокувати дороги, створювати затори і підтримувати протестуючих. Крім того, на неділю, 27 вересня, запланована нова масштабна акція.