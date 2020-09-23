Влада України проведе термінові наради щодо статусу Лукашенка після інавгурації



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Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба

Українська сторона має визначитися з оцінкою політичного статусу Лукашенка

Влада України після інавгурації президента Білорусі Олександра Лукашенка проведе термінові наради. Про це на спільному брифінгу з головою МЗС Угорщини Петером Сійярто заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

«Інавгурація була таємна. Жоден іноземний посол не був запрошений, навіть посол союзної держави РФ, що повністю підтримує Лукашенка. Тому щодо оцінки інавгурації та політичного статусу Лукашенка ми будемо проводити термінові наради і консультації, щоб визначити нашу позицію», – заявив Кулеба.

Нагадаємо, раніше Словаччина і Литва розцінили інавгурацію Лукашенка як фарс і нелегітимність.

Також, до Словаччини та Литви приєдналися Німеччина та Естонія.

Офіційний представник уряду Німеччини Штеффен Зайберт також заявив, що країна не визнає Лукашенка президентом Білорусі навіть після «інавгурації».

Глава МЗС Естонії Урмас Рейнсалу зазначив, що «інавгурація» Лукашенка йде врозріз з усіма принципами демократії й він утратив свій мандат.

До слова, білоруська опозиція має намір провести безстрокову акцію протесту після інавгурації Олександра Лукашенка, який у середу провів таємну інавгурацію і вступив на посаду президента республіки.