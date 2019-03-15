МЗС України висловило співчуття сім'ям загиблих у теракті в Новій Зеландії



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Найтемніший день Нової Зеландії: у двох мечетях сталася жахлива стрілянина – багато загиблих

Консул України в Австралії веде переговори з МЗС Нової Зеландії, щоб уточнити, чи могли бути серед потерпілих українські громадяни

Міністерство закордонних справ України засудило теракт у Новій Зеландії, який стався сьогодні, 15 березня, рано вранці. Про це повідомляє прес-служба МЗС України у Twitter.

«МЗС України рішуче засуджує масові розстріли в мечетях у Крайстчерчі, Нова Зеландія. Ми висловлюємо щирі співчуття родинам загиблих, ми молимося разом з нашими друзями з Нової Зеландії про якнайшвидше одужання тих, хто постраждав від цього жахливого акту насильства», - заявили у відомстві.

Також уточнюють, що консул України в Австралії веде переговори з МЗС Нової Зеландії, щоб уточнити, чи могли бути серед потерпілих українські громадяни.

Раніше повідомлялося, що стрілянина сталася в двох мечетях Крайстчерча і міській лікарні.

Одним з озброєних людей є австралієць, який написав 37-сторінковий маніфест, який описує його наміри. У ньому злочинець каже: «Це терористичний акт».

Відзначається, що вбивця вів пряму трансляцію розстрілу прихожан в мечеті.

Поліція затримала чотирьох підозрюваних, серед них троє чоловіків і одна жінка.

Російська організація «Вірне козацтво» вже заявила, що соратники громадянина Австралії Брентона Тарранта, який розстріляв десятки людей у Новій Зеландії, нібито можуть бути пов'язані з Україною.

За останніми даними, у Новій Зеландії кількість загиблих під час теракту досягла вже 49 осіб. Постраждали близько 48 людей.