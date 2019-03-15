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    МЗС України висловило співчуття сім'ям загиблих у теракті в Новій Зеландії

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    <span>Найтемніший день Нової Зеландії: у двох мечетях сталася жахлива стрілянина &ndash; багато загиблих&nbsp;</span> - МЗС України висловило співчуття сім'ям загиблих у теракті в Новій Зеландії
    Найтемніший день Нової Зеландії: у двох мечетях сталася жахлива стрілянина – багато загиблих 

    Консул України в Австралії веде переговори з МЗС Нової Зеландії, щоб уточнити, чи могли бути серед потерпілих українські громадяни

    Міністерство закордонних справ України засудило теракт у Новій Зеландії, який стався сьогодні, 15 березня, рано вранці. Про це повідомляє прес-служба МЗС України у Twitter.

    «МЗС України рішуче засуджує масові розстріли в мечетях у Крайстчерчі, Нова Зеландія. Ми висловлюємо щирі співчуття родинам загиблих, ми молимося разом з нашими друзями з Нової Зеландії про якнайшвидше одужання тих, хто постраждав від цього жахливого акту насильства», - заявили у відомстві.

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    Також уточнюють, що консул України в Австралії веде переговори з МЗС Нової Зеландії, щоб уточнити, чи могли бути серед потерпілих українські громадяни.

    Раніше повідомлялося, що стрілянина сталася в двох мечетях Крайстчерча і міській лікарні

    Одним з озброєних людей є австралієць, який написав 37-сторінковий маніфест, який описує його наміри. У ньому злочинець каже: «Це терористичний акт».

    Відзначається, що вбивця вів пряму трансляцію розстрілу прихожан в мечеті.

    Поліція затримала чотирьох підозрюваних, серед них троє чоловіків і одна жінка.

    Російська організація «Вірне козацтво» вже заявила, що соратники громадянина Австралії Брентона Тарранта, який розстріляв десятки людей у Новій Зеландії, нібито можуть бути пов'язані з Україною.

    За останніми даними, у Новій Зеландії кількість загиблих під час теракту досягла вже 49 осіб. Постраждали близько 48 людей. 

     

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