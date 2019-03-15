МЗС України висловило співчуття сім'ям загиблих у теракті в Новій Зеландії
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Консул України в Австралії веде переговори з МЗС Нової Зеландії, щоб уточнити, чи могли бути серед потерпілих українські громадяни
Міністерство закордонних справ України засудило теракт у Новій Зеландії, який стався сьогодні, 15 березня, рано вранці. Про це повідомляє прес-служба МЗС України у Twitter.
«МЗС України рішуче засуджує масові розстріли в мечетях у Крайстчерчі, Нова Зеландія. Ми висловлюємо щирі співчуття родинам загиблих, ми молимося разом з нашими друзями з Нової Зеландії про якнайшвидше одужання тих, хто постраждав від цього жахливого акту насильства», - заявили у відомстві.
Також уточнюють, що консул України в Австралії веде переговори з МЗС Нової Зеландії, щоб уточнити, чи могли бути серед потерпілих українські громадяни.
Раніше повідомлялося, що стрілянина сталася в двох мечетях Крайстчерча і міській лікарні.
Одним з озброєних людей є австралієць, який написав 37-сторінковий маніфест, який описує його наміри. У ньому злочинець каже: «Це терористичний акт».
Відзначається, що вбивця вів пряму трансляцію розстрілу прихожан в мечеті.
Поліція затримала чотирьох підозрюваних, серед них троє чоловіків і одна жінка.
Російська організація «Вірне козацтво» вже заявила, що соратники громадянина Австралії Брентона Тарранта, який розстріляв десятки людей у Новій Зеландії, нібито можуть бути пов'язані з Україною.
За останніми даними, у Новій Зеландії кількість загиблих під час теракту досягла вже 49 осіб. Постраждали близько 48 людей.