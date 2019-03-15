Яценюк висловив співчуття у зв’язку з терактом у Новій Зеландії



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Теракт у Новій Зеландії стався 15 березня

«Якими схибленими мають бути ті, хто чинить такі злочини»,- написав Яценюк

Лідер партії «Народний фронт» Арсеній Яценюк висловив співчуття у зв’язку з терактом у Новій Зеландії.

«Наші молитви за тих, хто загинув, і з тими, хто втратив рідних і близьких. Ні расизму. Ні релігійній ненависті. Ні злу», - заявив Яценюк.

«Жахливий терористичний акт у Новій Зеландії. Якими схибленими мають бути ті, хто чинить такі злочини»,- написав він у своєму Facebook.

«Наше глибоке співчуття Новій Зеландії. Наші молитви за тих, хто загинув, і з тими, хто втратив рідних і близьких. Ні расизму. Ні релігійній ненависті. Ні злу», - написав Арсеній Яценюк.

Раніше повідомлялося, що стрілянина сталася в двох мечетях Крайстчерча і міській лікарні.

Одним з озброєних людей є австралієць, який написав 37-сторінковий маніфест, який описує його наміри. У ньому злочинець каже: «Це терористичний акт».

Відзначається, що вбивця вів пряму трансляцію розстрілу прихожан в мечеті.

Поліція затримала чотирьох підозрюваних, серед них троє чоловіків і одна жінка.

Російська організація «Вірне козацтво» вже заявила, що соратники громадянина Австралії Брентона Тарранта, який розстріляв десятки людей у Новій Зеландії, нібито можуть бути пов'язані з Україною.

За останніми даними, у Новій Зеландії кількість загиблих під час теракту досягла вже 49 осіб. Постраждали близько 48 людей.