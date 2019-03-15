У Новій Зеландії кількість загиблих під час теракту наближається до 50 осіб



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Після нападу влада просить жителів Крайстчерча залишатися у своїх будинках і повідомляти про підозрілі факти

Всі школи і державні установи міста закриті, також скасовано прийом в лікарні

У Новій Зеландії кількість загиблих під час теракту досягла вже 49 осіб. Постраждали близько 48 людей. Про це повідомляє BBC.

Новозеландська поліція повідомила, що затримала чотирьох підозрюваних, серед них троє чоловіків і одна жінка. Стрілянина сталася в двох мечетях Крайстчерча і міській лікарні.

Зазначимо, що за даними поліції, одним із стрільців був 28-річний є австралієць Брентон Таррант. Перед нападом він опублікував в мережі 37-сторінковий маніфест, в якому пояснив свої мотиви расовими причинами і назвав стрілянину терористичною атакою.

Відзначимо, прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон підтвердив, що один з підозрюваних в причетності до стрілянини в двох мечетях в Новій Зеландії є громадянином Австралії.

Раніше повідомлялося, що стрілянину в одній з мечетей влаштував чоловік у шоломі і окулярах з автоматичною гвинтівкою. Після нападу влада просить жителів Крайстчерча залишатися у своїх будинках і повідомляти про підозрілі факти. Всі школи і державні установи міста закриті, також скасовано прийом в лікарні.

Відзначається, що вбивця вів пряму трансляцію розстрілу прихожан в мечеті.