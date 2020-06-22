У липні для туристів відкриється Дубай



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Дубай прийматиме туристів із 7 липня

При собі необхідно буде мати документ, який підтверджуватиме нещодавній негативний тест на коронавірус, або треба буде пройти тест в аеропортах Дубаю

Найбільше місто в Об’єднаних Арабських Еміратах – Дубай – відкриється для іноземних туристів з 7 липня після послаблення карантину, введеного у зв’язку з пандемією коронавірусу.

Про це повідомляється у пресрелізі місцевої влади.

«Дубай прийматиме туристів із 7 липня 2020 року. При собі необхідно буде мати документ, який підтверджуватиме нещодавній негативний тест на коронавірус, або треба буде пройти тест в аеропортах Дубаю», – йдеться в повідомленні.

У разі отримання позитивного результату на коронавірус туристи будуть поміщені на двотижневий карантин.

Зазначається, що авіакомпанії зможуть заборонити пасажирам заходити до літаків, якщо у мандрівників будуть видимі симптоми коронавірусу.

Між іншим, Кіпр не вимагатиме від туристів довідку про відсутність Covid-19 До цього часу відпочивальники мали надати довідку, отриману максимум за 72 години до прибуття на Кіпр, що вони не хворі на коронавірус.

Між іншим, у ВООЗ зафіксували добовий антирекорд заражень коронавірусом у світі .

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