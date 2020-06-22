  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У липні для туристів відкриється Дубай

    • Розсилка
    Дубай прийматиме туристів із 7 липня - У липні для туристів відкриється Дубай
    Дубай прийматиме туристів із 7 липня

    При собі необхідно буде мати документ, який підтверджуватиме нещодавній негативний тест на коронавірус, або треба буде пройти тест в аеропортах Дубаю

    Найбільше місто в Об’єднаних Арабських Еміратах – Дубай – відкриється для іноземних туристів з 7 липня після послаблення карантину, введеного у зв’язку з пандемією коронавірусу.

    Про це повідомляється у пресрелізі місцевої влади. 

    «Дубай прийматиме туристів із 7 липня 2020 року. При собі необхідно буде мати документ, який підтверджуватиме нещодавній негативний тест на коронавірус, або треба буде пройти тест в аеропортах Дубаю», – йдеться в повідомленні.

    У разі отримання позитивного результату на коронавірус туристи будуть поміщені на двотижневий карантин.

    Зазначається, що авіакомпанії зможуть заборонити пасажирам заходити до літаків, якщо у мандрівників будуть видимі симптоми коронавірусу.
    Між іншим, Кіпр не вимагатиме від туристів довідку про відсутність Covid-19До цього часу відпочивальники мали надати довідку, отриману максимум за 72 години до прибуття на Кіпр, що вони не хворі на коронавірус.
    Також нагадаємо, що Україна відкрила усі пункти пропуску на кордоні з ЄС. Крім того, в МЗС пояснили, чи пускатимуть українців за кордон на відпочинок.

    Нагадаємо, з 15 червня Україна частково відновила міжнародне авіасполучення. Українці вже можуть відвідати чотири країни – це Албанія, США, Велика Британія та Туреччина. З 27 червня відвідати можна буде також Туніс.

    Між іншим, у ВООЗ зафіксували добовий антирекорд заражень коронавірусом у світі.
    Коронавірус в Україні
    • Всього
      37241
    • Хворіють
      19587
    • Одужали
      16642
    • Померли
      10012
    Станом на ранок 22 червня в Україні лабораторно підтверджені 37 241 випадок Covid-19, за добу — 681 новий. Серед них - 45 дітей та 48 медичних працівників.

    відпочинок туризм ОАЕ карантин кордон мандрівка коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ