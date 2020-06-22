У липні для туристів відкриється Дубай
При собі необхідно буде мати документ, який підтверджуватиме нещодавній негативний тест на коронавірус, або треба буде пройти тест в аеропортах Дубаю
Найбільше місто в Об’єднаних Арабських Еміратах – Дубай – відкриється для іноземних туристів з 7 липня після послаблення карантину, введеного у зв’язку з пандемією коронавірусу.
Про це повідомляється у пресрелізі місцевої влади.
«Дубай прийматиме туристів із 7 липня 2020 року. При собі необхідно буде мати документ, який підтверджуватиме нещодавній негативний тест на коронавірус, або треба буде пройти тест в аеропортах Дубаю», – йдеться в повідомленні.
У разі отримання позитивного результату на коронавірус туристи будуть поміщені на двотижневий карантин.
Нагадаємо, з 15 червня Україна частково відновила міжнародне авіасполучення. Українці вже можуть відвідати чотири країни – це Албанія, США, Велика Британія та Туреччина. З 27 червня відвідати можна буде також Туніс.
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