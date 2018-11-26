На адмінмежі з Кримом обмежили пропуск громадян РФ



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На адмінмежі з Кримом обмежили пропуск громадян РФ

Українців пропускають через українські КПВВ в обидві сторони без обмежень

На Херсонщині у розташованих на адмінмежі з анексованим Росією Кримом українських контрольних пунктах в’їзду–виїзду (КПВВ) наразі запроваджено режим обмеженого перетинання щодо громадян Російської Федерації.

Про це поінформував у понеділок ввечері на брифінгу в Херсонській облдержадміністрації, після засідання Ради оборони області, голова ОДА Андрій Гордєєв.

«Пункти пропуску (працюють – ред.) зараз в режимі обмеженого перетинання стосовно громадян Російської Федерації – як туди, так і назад. Стосовно Криму, маю на увазі», - розповів Гордєєв.

За його словами, на такий режим роботи щодо громадян Росії КПВВ на адмінмежі з Кримом перейшли у неділю ввечері.

Що ж до громадян України та інших держав, то наразі їх пропускають через українські КПВВ в обидві сторони без обмежень, повідомив Гордєєв.

Як відомо, на території Херсонщини на адмінмежі з Кримом знаходяться три контрольні пункти в'їзду-виїзду - «Чаплинка» і «Каланчак» (Каланчацький район) та «Чонгар» (Генічеський район).

Нагадаємо, 26 листопада Рада Безпеки ООН зібралася на надзвичайне засідання через агресію Росії проти України у Керченській протоці.

Президент Петро Порошенко звернувся до українців у зв’язку із засіданням ВР щодо затвердження Указу про введення в Україні воєнного стану. Глава держави, зокрема, запропонував ввести в Україні воєнний стан на 30 днів.

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Колишні президенти України Леонід Кравчук, Леонід Кучма та Віктор Ющенко звернулися до парламенту з проханням запровадження воєнного стану, якщо цьому немає альтернативи з одночасним ухваленням постанови про призначення президентських виборів на 31 березня 2019 року.

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Джерело: Укрінформ