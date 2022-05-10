На американських монетах з'явилася українська символіка (фото)

У США випустили срібні інвестиційні монети (номіналом 1 долар) з українською символікою. Про це повідомляє Музей грошей Національного банку України.

«Американські срібні інвестиційні монети номіналами 1 долар США 2022 року випуску – серед монет, що увічнюють мужній опір українських захисників російським окупантам та прагнення українців захистити свою незалежність та суверенітет», – йдеться у повідомленні.

На реверсах обох монет зображена жінка, яка втілює образ Свободи.

Дизайн зворотної сторони монети створений за мотивами ескізу художника і медальєра Адольфа Олександра Вайнмана «Свобода, що йде»

Першопочатково цей дизайн використовували для розмінної монети США номіналом 50 центів, яка карбувалася між 1916–1947 роками.

У дизайні інвестиційних монет 2022 року відображені безліч українських національних символів. На реверсі першої монети навколо жінки у квітковому вінку розвівається синьо-жовтий прапор.

На реверсі другої Свобода одягнена у кольори українського стяга та крокує по полю соняшників. Крім того, із соняшників складається вінок жінки, а букет із цих квітів вона тримає у руках.

Соняшник здавна вважається українським символом любові до Батьківщини. Коли сонце сідає, сонях сумно опускає голівку – так і людина на чужині сумує за рідною землею. Як соняшник повертається за сонцем, так і людина своїми думками та ділами завжди пов’язана зі своєю Батьківщиною. Як сонце для соняшника – єдиний і незамінний орієнтир, так і для людини Вітчизна – найбільша цінність.

Суцвіття соняха стали також символом скорботи за загиблими на Донбасі українськими героями та символічним втіленням Дня пам’яті захисників України, який щорічно відзначається 29 серпня.

На аверсі обох монет зображений культовий американський орел у польоті.

Дизайн аверсу інвестиційних монет цього типу оновлений 2021 року та створений художницею Емілі Дамстра.

На лицьовій стороні другої монети зображення орла – кольорове, виконане у барвах української символіки.

Тим часом, Сейм Литовської республіки одноголосно ухвалив рішення про визнання Росії державою-терористом. Постанова визнає Росію, збройні сили якої систематично і свідомо бомбардують цивільні об’єкти, країною, яка проводить і підтримує терористичну діяльність.