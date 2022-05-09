США скасували мита на українську сталь і вироби з неї

США зупинили дію 25% мит, запроваджених 2018 року адміністрацією Трампа

Сполучені Штати Америки скасували мита на українську сталь та вироби зі сталі. Оголошення про це зробила секретар комерції Джина Раймондо, повідомила міністерка економіки Юлія Свириденко.

Міністерство економіки працювало над цим проєктом вже кілька років, зазначила вона.

«І зараз усі озвучені раніше аргументи є особливо важливими. Мова йде про зупинення дії 25% мит, запроваджених 2018 року адміністрацією Трампа. Скасування цих мит буде поворотним моментом у торгових відносинах між Україною і США», – переконана Свириденко.

Свириденко уточнила, що мито «скасували на 12 місяців, протягом яких буде переговорено про механізм, який діятиме далі, на кшталт того, що діє між США і ЄС».

Нагадаємо, 8 травня прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленськи заявив, що Канада скасовує на 12 місяців усі мита на українські товари.

Крім того, Україна та Канада упродовж найближчих тижнів завершать роботу над розширенням угоди про зону вільної торгівлі.

Днями Свириденко повідомила, що, окрім Британії та ЄС, які планують скасувати мита на українську продукцію, готовність до лібералізації торгівлі з Україною заявили також країни Європейської асоціації вільної торгівлі (ЄАВТ).