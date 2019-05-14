На богослужіння до Філарета прибули лише чотири єпископи



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Глава ПЦУ Епіфаній не прибув на святкування до Володимирського собору, куди його запрошував Філарет

На Божественну літургію і молебень до священномученика Макарія перед його мощами у Володимирському соборі Києва у вівторок, 14 травня, прибули лише чотири єпископа.

Про це написав у соцмережі журналіст ВВС Віталій Червоненко.

«Володимирський. Чотири єпископа приїхали всього, навіть немає Михаїла. Щоб на сьогодні не планувалось, цього не сталось, єпископи ПЦУ не приїхали на Макарія через загрозу «перевороту Філарета», - зазначив Червоненко.

Святкове богослужіння очолює Патріарх Філарет.

Раніше повідомлялося, що Патріарх Філарет запросив предстоятеля ПЦУ, митрополита Епіфанія 14 травня разом вшанувати пам'ять священномученика Макарія.

У ПЦУ заявили, що Епіфаній 14 травня буде з візитом у Маріуполі, і тому не зможе прибути на запрошення Філарета у Володимирський собор.

Також Митрополит Луцький і Волинський Православної церкви України Михаїл відмовив почесному патріарху Філарету приїхати до Києва 14 травня на традиційне молитовне святкування на честь священномученика Макарія.